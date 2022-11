Marcha en defensa del INE se realizará en 36 ciudades de México y EU; Woldenberg será el único orador

Los organizadores de la “Marcha por la Democracia: El INE se no toca“, en la cual se manifestarán en contra de la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, informaron que la movilización está confirmada para llevarse a cabo el domingo en al menos 36 ciudades de México, así como en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, al menos 51 organizaciones convocaron a todo el País a movilizarse “en defensa de la democracia y en contra de las reformas regresivas que pretenden mermar la autonomía de las instituciones electorales, así como el recorte injustificado a su presupuesto”.

En la Ciudad de México, el punto de reunión y de inicio de la movilización será a las 10:30 horas del 13 de noviembre, en la columna del Ángel de la Independencia. La marcha avanzará sobre el Paseo de la Reforma hasta la avenida de la República, para culminar en el Monumento a la Revolución, y no en el Hemiciclo a Juárez, como habían considerado en un inicio.

Los organizadores de la marcha acordaron que la vanguardia de la movilización estará encabezada por un contingente de jóvenes de distintas organizaciones civiles, y ya en el Monumento a la Revolución, el único orador será José Woldenberg, Consejero Presidente del ahora extinto Instituto Federal Electoral, del 10 de octubre de 1996 al 31 de octubre de 2003.

Los voceros de las organizaciones reiteraron que la movilización será “pacífica, abierta e incluyente, que ha sido convocada por ciudadanas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y que están llamados a participar todas aquellas personas y organizaciones sociales y políticas que estén en defensa del INE y de la democracia”.

Por ello solicitaron públicamente a las autoridades locales garantizar la seguridad y las condiciones para que esta movilización se lleve a cabo sin contratiempos. Asimismo, acordó usar como distintivo una prenda de color rosa durante la marcha.

Además, durante la conferencia de prensa, los organizadores de la marcha afirmaron que corresponderá al Gobierno de la Ciudad de México garantizar la seguridad de los manifestantes, y evitar filtraciones de grupos de provocación.

El miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo mejor para la marcha en defensa del INE sería concluir en el Zócalo y no en el Hemiciclo a Juárez, porque es más amplio, además de que los manifestantes no harían “enojar” al llamado “Benemérito de las Américas”.

“Entonces informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Además como que está mejor el Zócalo, más amplio y es de todos. El Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas”.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador reveló que habló con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que un evento de béisbol que se llevaría a cabo en el Zócalo capitalino, el domingo, finalizara antes, y así estuviera disponible la Plaza de la Constitución para la marcha en defensa del INE.

“Yo quiero hacer una aclaración nada más, el lunes no sé si a pregunta de ustedes o mi exposición hablé que tenían los opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y que no debía haber provocación, porque coincide con mi cumpleaños y no había que caer en la trampa de la confrontación”, dijo el Presidene.

“Que yo no iba a estar, no voy a estar el domingo porque voy a estar con mi familia en Palenque [Chiapas], y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación de las ideas y el derecho que tenemos todos a manifestarnos. Y dije que nosotros padecíamos porque no nos permitían en ocasiones llegar al Zócalo, solicitábamos que nos dieran entrada al Zócalo y siempre había eventos y cosas por el estilo, esto fue el lunes [7 de noviembre de 2022]”, recordó.

“Yo no tenía conocimiento de que había un torneo de béisbol en el Zócalo, convenido de tiempo atrás, ayer me enteré, ayer martes y le pedí a la Jefa de Gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, el sábado, y me comentó la Jefa de Gobierno que había hablado con los organizadores y habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo”, insistió.