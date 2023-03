El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó respecto a una marcha que se convocó para el día domingo 12 de marzo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente en favor del Ejército, ya que según dijo el mandatario nacional, dicha movilización podría estar promovida por la delincuencia organizada.

“Están convocando en redes sociales a una marcha en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en otros sitios, en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del Ejército, fíjense, porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del Ejército, que actuaron en la agresión que causó la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo”, indicó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que dicha marcha tenía propósitos nada justos o sanos, por lo que pidió a la población no dejarse engañar, ya que podría estar promovida por la misma delincuencia.

“Aprovecho porque esto sí me llamó la atención, es anónimo el llamamiento, está en las redes, ya salió en algunos periódicos y no hay convocantes que den la cara, entonces no está de más informar y prevenir”, abundó López Obrador.

“Aprovecho para informar que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, [nada] sanos, que supuestamente es para defender al Ejército, ¡No!, y que nadie se deje engañar. Eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia”, insistió.

“No vaya a ser que se reúnan, que haya violencia, para terminar culpando a las Fuerzas Armadas”, indicó el mandatario nacional, quien también señaló que no había ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas, y que, al contrario, estaban actuando con profesionalismo y disciplina.

“El soldado el pueblo uniformado y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos, garantizando la protección de todos los ciudadanos en tareas de seguridad pública”, finalizó López Obrador, quien también indicó que el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y, aseveró, ya “se está castigando”.

“Pueden decir lo que sea, pero nosotros no permitimos tortura, no permitimos que se ejecute a nadie, no permitimos que se remate en enfrentamientos a heridos, no permitimos masacres, no permitimos violación de derechos humanos”, sostuvo el presidente.

“Lo tiene la Fiscalía ese asunto y se está castigando, ya están entiendo yo, sancionados, detenidos los militares, pero vamos a pedirle a Jesús [Ramírez Cuevas] que nos ayude a investigar y se les da la información”, mencionó el político tabasqueño.

La convocatoria en redes, denominada #AlEjércitoNoSeToca, estaba dirigida a militares en retiro y a civiles que se quisieran manifestar su apoyo a integrantes del Ejército, por la investigación penal a militares involucrados en la muerte de cinco jóvenes.