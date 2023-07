Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, envió una carta a los aspirantes al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), también llamadas “corcholatas”, en la cual les pidió “austeridad” en sus recorridos por el país, pero en la que también los deslindó de los excesos en la publicidad proselitista, culpando a los adversarios y a los “queda bien”.

Las llamadas “corcholatas” de Morena son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.

El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.

“De manera fraternal, hacemos llegar esta carta a la y los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la #Transformación. Encontrarán algunas reflexiones que considero fundamentales y una solicitud, de buena fe, que nos fortalecerá hacia el futuro. Hoy más que nunca, la unidad es nuestra fuerza”, escribió Delgado Carrillo, en su cuenta de la red social Twitter.

Luego de que Ebrard Casaubón, Monreal Ávila y Fernández Noroña exigieran a la dirigencia nacional de Morena frenar la propaganda en vía pública, como espectaculares y bardas, Delgado Carrillo aseguró que dichos apoyos deberían rechazarse, porque, según él, representaban una práctica de los conservadores.

El presidente del CEN de Morena aseguró en su misiva, que “lo exitoso del proceso” para la selección del aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación, había atraído la atención nacional, tanto de los medios de comunicación, como de la oposición, la cual había replicado dicho esquema, pero sin éxito.

“Sin embargo, también ha provocado una andanada de señalamientos y denuncias electorales en contra de nuestro movimiento y de cada una y uno de ustedes [...] El bloque conservador y sus medios, ofuscados por lo que sucede, sin saber qué hacer, han montado una estrategia jurídica y una narrativa mediática para tratar de detener nuestro proceso. También han intentado sembrar intrigas entre ustedes y en contra del partido”, argumentó.

Delgado Carrillo afirmó en su carta, que a pesar de la “guerra jurídica” en contra de Morena, las autoridades electorales les habían dado su aprobación para seguir el proceso. Asimismo, justificó que no era omiso a las “preocupaciones genuinas” de algunos de los aspirantes, por lo que estaba actuando de buena fe al creer en ellos.

“No nos montaremos en la narrativa de la derecha, pero sabemos que nunca faltan “los queda bien” que quieren ‘ayudar’ y lejos de eso, terminan afectando con la implementación de prácticas del pasado propias del bloque conservador que nosotros estamos obligados a rechazar, porque desvirtúan los principios del movimiento”, dijo el presidente del CEN de Morena.

“Por lo anterior, les hacemos un exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona para que, de manera contundente y clara, se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente ante el pueblo, de cualquier tipo de campaña dispendiosa (espectaculares, pinta de bardas, lonas, etcétera) y adopten todas las medidas eficaces a su alcance para detenerlas”, añadió Delgado Carrillo.

Por último, el presidente del CEN de Morena demandó a las llamadas “corcholatas” a cumplir con los lineamientos del Consejo Nacional de dicho partido, así como con las reglas que dictó el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Advertimos que, de no respetarlas, los tribunales seguramente estarán sentando precedentes que en un futuro querrán ocupar para colocarnos en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos político-electorales”, indicó.

Delgado Carrillo también señaló que, pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el procedimiento de dicho partido, los embates de sus adversarios no podían provocar que se les colocara algún “supuesto de ilegalidad” que causara, eventualmente, que se les negara los derechos político electorales a las llamadas “corcholatas”.

“Debemos ser enfáticos en la defensa de la Cuarta Transformación en los recorridos, que los discursos se circunscriban a ello y nuestras asambleas informativas sean tal como las hacía en su momento, Andrés Manuel López Obrador, sustanciales y austeras, pero cercanas siempre al pueblo”, finalizó.

“Sabemos que siempre hay los queda bien, que por tratar de ayudar, terminan perjudicando a su aspirante favorito. Por lo tanto, ahí la responsabilidad no es del partido, también es de los aspirantes en poner orden [...] Nosotros les creemos a ellos, no tendríamos por qué dudar de su palabra [de que ellos no instalaron los anuncios espectaculares]”, argumentó, el 11 de julio de 2023, el presidente del CEN de Morena.

INE INVESTIGARÁ QUIÉN CONTRATÓ ANUNCIOS ESPECTACULARES Y BARDAS PARA PROMOVER A “CORCHOLATAS”

El Instituto Nacional Electoral (INE) investigará quien contrató cientos de espectaculares y ordenó las pintas de bardas que han aparecido por todo el país, promoviendo a las llamadas “corcholatas” de la llamada “cuarta transformación”.

La Comisión de Fiscalización del INE ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de dicho órgano constitucional autónomo, realizar los procedimientos de campo consistentes en monitoreos o visitas de verificación, para identificar actos y propaganda realizados por sujetos obligados o personas vinculadas.

Los auditores de la UTF deberán contabilizar e investigar si existen contratos para pagar espectaculares, carteles, bardas, mantas, lonas, vallas publicitarias, anuncios en transporte público, pantallas digitales y puentes.

También deberán indagar la propaganda que ha aparecido en sitios de internet, e incluso las adaptaciones musicales que han aparecido en favor de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT).

“Los resultados de los monitoreos y las visitas de verificación serán determinados en el dictamen y la resolución que en su momento proponga la Unidad a la Comisión (de Fiscalización), esto respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes del periodo al que sean vinculados, ya sea precampaña, apoyo de la ciudadanía, campaña u ordinario”, señala el acuerdo del INE.