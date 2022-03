Masacre en Michoacán fue por venganza personal entre células del CJNG, asegura la SSPC

Ricardo Mejía Berdeja, titular de la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, informó que el móvil de la masacre donde un grupo de hombres armados irrumpió en un velorio y asesinó al menos a 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, es una posible venganza entre grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo el funcionario federal, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador este martes.

Mejía Berdeja explicó que había diferencias e intereses de carácter personal entre los líderes de estas dos células delictivas. Uno de ellos es identificado como Alejandro “N”, alias “El Pelón” y el otro como Abel, “El Toro” o “El Viejón” -imputado como probable autor material e intelectual de los hechos-, ambos oriundos de San José de Gracia, con familias arraigadas en la localidad. Los dos pertenecieron primero a “Los Templarios” y luego al CJNG.

El funcionario federal explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán tuvo conocimiento del evento a las 18:00 horas del pasado domingo 27 de febrero, previo a la circulación de videos en las diversas redes sociales. Acotó que no hubo un alertamiento por parte de la Presidencia Municipal, ni de la Policía local, que debió actuar como “primer respondiente”, asegurando la escena del crimen.

“No hubo un alertamiento ni de la Presidencia Municipal de ni de la fuerza municipal de Seguridad pública, que debió haber actuado como primer respondiente al tener conocimiento de los hechos, asegurar la escena y alertar a las autoridades. Fue que después del conocimiento de los hechos, la propia Fiscalía, la Guardia Nacional, reforzado por [Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA, se trasladaron el mismo día a la comunidad para poder tener indicios, testimonios y reforzar las investigaciones”, expuso.

Mejía Berdeja detalló que el día de los hechos se realizaba el velorio de la madre de “El Pelón” -exiliado en Colima-, y según testimonios, hubo detonaciones de arma de fuego, así como un enfrentamiento a balazos entre ambos grupos criminales. Después llegaron hombres a bordo de camionetas, con máquinas para limpiar la sangre y los restos humanos que quedaron esparcidos en lugar del multihomicidio.

Según el funcionario federal, “El Pelón” llegó al funeral con 15 hombres que lo resguardaban y su familia le reclamó que por qué había acudido, ya que desde diciembre de 2021, “El Viejón” lo había mandado a amenazar por la muerte de uno de sus hermanos. Sin embargo, Alejandro “N” refirió que tenía permiso para presentarse en el velorio.

A los pocos minutos llegaron al lugar otras camionetas con hombres armados comandados por “El Viejón”, quienes sometieron a los acompañantes de “El Pelón”, a quienes desarmaron y los colocaron afuera de un domicilio particular, como aparece en los videos, revisaron los vehículos y los replegaron enfrente de un portón.

“La declaración ministerial señala que Alejandro estaba haciendo llamadas, se comenta que para decir que el grupo de Abel se retirara del lugar. No obstante, no hay respuesta y se acerca al otro grupo, pidiendo que no accionen contra terceros y tratando de disuadir”, agregó Mejía Berdeja.

Según el titular de la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno Federal, al no poder convencer al grupo de “El Viejón”, éste mismo fue quien disparó primero contra Alejandro “N”, privándolo de la vida.

“En ese momento, se origina una refriega donde hay otras personas privadas de la vida y es el video que aparece en algunas redes sociales. Se ve el cuerpo de Alejandro, se acerca uno de los elementos de Abel y estos son indicios que se pudieron recopilar por parte de la Fiscalía” mencionó Mejía Berdeja.

“Estos sujetos arriban al lugar de los hechos con el instrumental para poder inyectar agua y borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico. se va a investigar lo hechos. Hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos, la evidencia presume que de entrada hay un cuerpo, el de ‘El Pelón’, y algunos de sus acompañantes, pero no tenemos la evidencia, se está investigando y no podemos decir una cifra, lo que sí podemos decir es que hubo lesiones”, dijo el subsecretario.

“Este es el lugar donde estaban colocada las personas [dijo al señalar una diapositiva], estos son los indicios de algunos impactos de arma de fuego, no se puede apreciar que haya habido una sola línea. Es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento. Sino que al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo digamos una acción sincronizada para cometer este ilícito”, afirmó el funcionario federal.

Según la información presentada por Mejía Berdeja, “El Pelón” comenzó como delincuente a los 18 años de edad. Después fue sicario de Los Zetas. Luego pasó a ser integrante de La Familia Michoacana y posteriormente a Los Caballeros Templarios. En 2011, se cambió al CJNG, del cual fungió como jefe de plaza desde Tizapán el Alto, hasta Mazamita, en Jalisco.

En 2010 conoció a “El Viejón”, quien en ese entonces tenía 18 años de edad y era su sicario cuando ambos estaban con Los Caballeros Templarios. Por diversas traiciones entre ambos y el ascenso de éste último como líder de plaza, se generaron amenazas directas donde Alejandro “N” fue amenazado de muerte si regresaba a San José de Gracia.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “cinicazo” al ex mandatario nacional Felipe Calderón Hinojosa, por comentar en su cuenta de la red social, el ataque perpetrado en un velorio en el poblado de San José de Gracia, Michoacán, para criticar la estrategia de seguridad del actual Gobierno Federal.

“Todavía estamos esperando que explique ¿por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a [Genaro] García Luna? ¿por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública? Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar, es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsivais [Aceves], que decía que la verdadera doctrina de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía”, indicó el mandatario nacional.

“Estamos enfrentando a grupos reaccionarios que no quieren que se lleven a cabo los cambios porque simpatizaban con el antiguo régimen, acuérdense que la palabra conservadurismo viene de mantener el estatus quo, que nada cambie y esto le convenía a una minoría que eran los que se encargaban de saquear el País”, indicó el político tabasqueño.

“Quieren regresar por sus fueros, ese es el fondo del problema, del asunto, pero vamos a seguir adelante porque es muy injusto que una minoría que dominaba, se sintieran los dueños de México y la mayoría de los mexicanos marginados, ignorados vilipendiados y despreciados por el clasismo, el racismo y la discriminación, ya eso se terminó”, acusó el Presidente.

Ayer lunes 28 de febrero, Calderón Hinojosa emitió mensajes en su cuenta de Twitter para condenar el “fusilamiento” de 17 personas, hecho que, según dijo, debiera generar una reacción nacional y destacó la urgencia de “rescatar” el estado de Derecho. En otro tuit, el ex mandatario nacional indicó que el video que circula en las diversas redes sociales, “es noticia por su escalofriante contenido, no por política”.