‘Me fue bien con la vacuna de AstraZeneca’, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no tuvo ningún reacción tras haberse inmunizado contra el coronavirus SARS-CoV-2, con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

“Bien, me fue bien, normal. No tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda y atendí todos los temas. No hay reacciones graves, afortunadamente. Por eso vuelvo a llamar a los adultos mayores para que si no se han vacunado, lo hagan”, comentó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Si lo estaban pensando y ya no están las brigadas en los municipios van a regresar para aplicar segundas dosis y entonces pueden aprovechar para aplicarse la primera dosis, quedará abierto, todo esto para que nos cuidemos, que haya protección a todos”, agregó el político tabasqueño.

“Luego las segundas dosis, no se pueden quedar sin ellas los que ya se vacunaron, garantizar eso. También lo de los maestros, esa es la vacuna Cansino porque es una sola dosis, esos 100 mil se vacunaron ayer, maestros y maestras, ya no van a necesitar la segunda. Y ya vamos a comenzar de 50 a 59 años”, abundó.

Cuestionado respecto a si existe posibilidad de que se apliquen vacunas a personal del sector turístico, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que no le han hecho la solicitud, pero no lo descarta.

“Estamos atendiendo todas las demandas de quienes quieren vacunarse y tienen derecho, lo único es que hay un plan, hay un programa, porque creo que eso nos conviene a todos, porque tiene que ver con atender primero a los más expuestos, a los más vulnerables, y a todos nos va a tocar”, señaló el Presidente.

“Afortunadamente están llegando las vacunas, hoy llegaron vacunas de Sputnik y en una hora llegar de Pfizer, ayer se vacunaron alrededor de 100 mil maestros, de modo que vamos avanzando”, agregó López Obrador.