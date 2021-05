‘Me gustaría que mi familia allá fuera no sufra’; reos exponen peticiones a candidatos

A través de Reinserta, asociación sin fines de lucro enfocada a la prevención del delito, mujeres, hombres y adolescentes que se encuentran privados de la libertad en las penitenciarías del País externaron a los aspirantes a cargos de elección popular una serie de peticiones.

En febrero, el Instituto Nacional Electoral aprobó el modelo de operación del voto de las personas en prisión preventiva para el Proceso Electoral de 2021.

Las peticiones con las que se encontró la asociación van encaminadas a la mejora de las condiciones del entorno penitenciario, tales como garantizar una atención médica de calidad y capacitación para el personal.

También se recogieron testimonios de personas que se encuentran preocupados por la calidad de vida de su familia que se encuentra en libertad.

“En el marco del proceso electoral donde 949 personas privadas de la libertad sin sentencia, votarán por primera vez desde la cárcel, Reinserta organizó tres talleres con la población penitenciaria; 20 mujeres, 21 hombres y 20 adolescentes privados de la libertad. Un común denominador fue el acceso a la justicia, quieren volver a creer en las instituciones”, explica la asociación mediante un comunicado.

Reinserta es un ente a nivel federal que trabaja en la atención del sistema penitenciario y la mejora de condiciones de los reos, acompañando a madres que tuvieron a sus hijos en prisión, adolescentes, y revisión de casos para garantizar la impartición de justicia.



LAS PETICIONES

Pliego petitorio de mujeres con hijas e hijos, hombres privados de la libertad y adolescentes en conflicto con la Ley.

A. Mujeres:

1. Me gustaría que hubiera capacitación del personal policial y penitenciario, así como protocolos para la detención e ingreso a los centros, para que no maltraten a las personas enfrente de nuestros hijos.

2. Tengo una hija con parálisis cerebral, y me gustaría que hubiera apoyo para hijas e hijos con capacidades diferentes, hay varias compañeras con hijos en esta situación.

3. Me gustaría que hubiera programas de actividades recreativas familiares, con mejores espacios para cuando me visitan, que tengamos un lugar donde convivir, y jugar con nuestros hijos y que tengan más cuidado cuando los revisan para ingresar.

4. Mi hija nació en la cárcel y yo no puedo trabajar porque la tengo que cuidar y hay muy pocas oportunidades, necesitamos una guardería para que esté bien psicológicamente y yo pueda ganar dinero para mantenerla.

5. Necesitamos un Doctor para nuestros hijos e hijas, que haya atención médica especializada infantil.

6. Para que las y los adolescentes no acaben como nosotras, debe de haber programas de prevención de adicciones y educación sexual.

7. Mis hijos afuera están dejando de estudiar, porque no les alcanza para pagar la escuela, necesitamos que haya apoyo económico para la educación de nuestros hijos.

8. Me gustaría irme con libertad bajo arraigo, para poder cuidar a mis cuatro hijos.



B. Hombres:

1. Me gustaría que la familia sea un pilar de la reinserción social. Que venga estipulado en la Constitución. Sin mis hijas e hijos y sin mi pareja, no tengo nada.

2. Me gustaría que mi familia allá fuera no sufra, que tengan lo mínimo indispensable para vivir bien, el Gobierno puede hacer mucho para cuidarlos.

3. Me gustaría que los custodios estuvieran mejor capacitados, para hacer su trabajo diariamente.

4. Me gustaría que mis hijos no sientan vergüenza cuando vienen a visitarme, que vean este lugar como un espacio transitorio y que no me etiqueten.

5. Me gustaría que todos los penales cuenten con áreas de visitas, y visita conyugal dignas.

6. Me gustaría capacitarme aquí en lo que me gusta y poder empezar a trabajar en algún ocio, para enviarle dinero a mi familia porque no sé cómo viven.

7. Ahora por la pandemia, me gustaría tener más comunicación con mi familia, crear áreas abiertas para que su visita sea más larga.

8. Me gustaría que mi familia pueda tener un fondo de ahorro con lo que yo pueda aportar, o pudieran acceder a préstamos para ir pagando poco a poco y puedan vivir bien.



C. Adolescentes:

1. Me gustaría que en mi barrio se recobre la vida digna de todos los que viven ahí. Quiero que existan instalaciones y servicios públicos de calidad, seguridad en las calles y autoridades que garanticen la justicia.

2. Me gustaría que en las escuelas los estudiantes escuchen sobre la prevención de la violencia, reconocer cuando ejercen violencia, una clase de cómo puedo resolver un conflicto de manera pacífica, sobre qué significa y cómo puedo practicar la equidad de género para tener un hogar sin violencia familiar.

3. Ya que estoy aquí encerrado, me gustaría utilizar mi testimonio para que las y los chavos me puedan escuchar, que conozcan mi historia y pueda ayudarles a llevar una vida libre de violencia.

4. Me gustaría que los candidatos a ser gobernadores y los siguientes diputados dejen consumir mariguana para uso lúdico.

5. Me gustaría recibir aquí en la comunidad de internamiento un programa de mentoría y emprendimiento social para ver cómo puedo poner mi negocio y no delinquir de nuevo.

6. Sí tenemos acompañamiento psicológico, pero me gustaría que a las sesiones viniera algún familiar para trabajar en conjunto.

7. Me gustaría tener acceso a más actividades comunitarias en arte, deporte y entretenimiento.

8. Me gustaría que existieran instituciones de gobierno, que estén más al pendiente de lo que nosotros como jóvenes necesitamos.