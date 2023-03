El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer que presentó un escrito de apelación en contra de la sentencia que emitió la Corte de Distrito de Boston, en Massachusetts, en donde se desechó la primera acción civil de la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de empresas manufactureras de armas en los Estados Unidos.

Al respecto, la Cancillería explicó, a través de un comunicado, que con dichas acciones legales se estaba buscando involucrar a un actor que, hasta ahora, no estaba contemplado en la lucha contra el tráfico de armas, en este caso, las empresas manufactureras.

La SRE argumentó que existía una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas, la cual, según aseguró, desembocaba en la violencia en México, así como también en otros delitos, como eran el tráfico de personas y de drogas, particularmente, del fentanilo.

“Este litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano”, indicó la Cancillería.

“México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano”, comentó la SRE.

Por último, la Cancillería comentó que, en caso de que el recurso de apelación favorecería a México, se estaría reanudando el proceso iniciado en la Corte de Distrito de Boston, en contra de las empresas manufactureras de armas, para el uso de sus productos y daños ocasionados a la población mexicana.

ACABARÍAMOS ‘RÁPIDO’ CON NARCOS SI EU FRENA ARMAS, DICE EBRARD

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que México no necesitaba que vinieran las agencia del Gobierno Estados Unidos, sino que ya no se enviaran ilegalmente armas desde territorio estadounidense.

“No necesitamos planes Colombia, no necesitamos que manden a nadie, ni manden armas. Mejor que no manden armas, eso sería lo que México necesitaría: que no manden ningún arma de Estados Unidos, y con eso tendríamos para reducir la violencia en México rapidito y derrotar a todas las organizaciones criminales”, sostuvo el funcionario federal.

Durante una entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, tras participar en el STS Forum Latinoamérica y el Caribe, el canciller dijo que veía muy bien la orden ejecutiva emitida, el 14 de marzo de 2023, por el presidente Joseph Biden, para incrementar las regulaciones en la compra de armas de fuego en Estados Unidos, principalmente las de alto poder.

“Nada más les recuerdo que en el caso de la captura del señor Ovidio Guzmán, tenía 47 armas el señor en su casa, que ni siquiera era el búnker, eh, era un lugar promedio, o sea, si hubiese sido el búnker yo creo que habrían sido cientos de armas, todas ellas de alto calibre”, resaltó el titular de la SRE.