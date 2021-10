México busca nueva etapa de cooperación en seguridad con EU, dice Ebrard

MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó que el próximo viernes 8 de octubre se llevará a cabo en la Ciudad de México el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS).

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el canciller indicó que México ya tiene definidas sus prioridades para dicho Diálogo: que Estados Unidos contribuya a la reducción de homicidios dolosos, que haya corresponsabilidad en el control del tráfico de armas y cooperación para extradiciones.

El Diálogo de Alto Nivel de Seguridad iniciará alrededor de las 09:00 horas, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador desayune con los funcionarios mexicanos y estadounidenses en Palacio Nacional y más tarde se sostendrán conversaciones en torno a la seguridad fronteriza.

En este primer encuentro participarán, por parte de México, además del canciller; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (SEGOB); Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

Mientras que la delegación estadounidense estará compuesta por los secretarios de Estado, Antony Blinken; Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y, de Justicia, Merrick Garland. En 2022, el DANS tendrá un segundo capítulo en Estados Unidos, en el que se revisarán los avances de la agenda que será acordada el próximo viernes.

El titular de la SRE informó que con Estados Unidos se busca iniciar una nueva etapa de cooperación en materia de seguridad pública entre los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador.

“Tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando y, por ende, se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. ¿Basada en qué? En un entendimiento”, explicó Ebrard Casaubón.

El canciller comentó que en esta nueva etapa, México no pide ayuda o asistencia de Estados Unidos, sino que se trata de colaboración.

“A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para decir ‘necesito asistencia, necesito esto, necesito el otro, necesito que tú me apoyes’, no. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso, y eso es lo que hemos venido construyendo”, destacó el funcionario federal.

Asimismo, el canciller adelantó que el gabinete de seguridad mexicano ya definió 10 prioridades a tocar en el encuentro, entre las que destacan: reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, reciprocidad en las asistencias jurídicas y en materia de extradiciones.