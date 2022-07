México no ‘cederá’ soberanía a pesar el T-MEC, advierte AMLO; enviará carta a Biden, adelanta

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 28 de julio del 2022, que si formar parte del T-MEC implica ceder soberanía, México no lo va a aceptar e informó que prevé enviar una nueva carta a su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, por si “no está enterado” de las consultas respecto a la política energética mexicana, solicitadas por EE.UU. y Canadá.

“Estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas que nos ayudan, la cercanía con el mercado más grande del mundo, de ahí la importancia del tratado, es importante sin duda; dos, la honestidad; y tres, la justicia. En lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos”, sostuvo el político tabasqueño.

“No vamos a entregar nuestra soberanía a ningún gobierno extranjero, además no tienen razón, aún cuando tengan muchos lambiscones, vendepatrias que les aplauden en nuestro país, no tienen razón, no fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del Tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del Gobierno anterior”, reveló el mandatario nacional.

“Y ahora resulta que no tiene validez, si está en el Tratado con mucha claridad y empiezan con, ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así porque técnicamente, en lo jurídico sí existe en el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro, es como si en la Constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria, como lo hizo [Carlos] Salinas [de Gortari], cuando inició la privatización energética, ¿cómo vamos a acortar eso?”, cuestionó.

A pregunta expresa respecto si de continuar la disputa sobre la política energética de México con EE.UU. y Canadá, México propondría la disolución del T-MEC, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que eso se vería después, aunque el político tabasqueño negó que se trate de una ruptura anticipada con ambas naciones. “¿Trataría con Biden una posible salida del tratado comercial?”, cuestionó un reportero a López Obrador.

“Eso lo veríamos después porque para los conservadores que hacen periodismo, muy ramplón y vulgar, hasta [Felipe] Calderón [Hinojosa] sacó un “Face’ queriéndose montar en esta circunstancia que sería grave para México una ruptura del tratado. No va a ver ruptura, eso se los adelanto y lo sé porque tenemos la razón si no porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es tiempo de antes”, afirmó el presidente mexicano.

“Imagínense ustedes si en México ya se están haciendo, hay, se están fabricando piezas, hay piezas de autopartes hasta para la industria bélica de Estados Unidos, ya es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones, los dos pueblos, ya no es de que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tu me cierras la frontera y te vas a perjudicar tú mismo, o sea, son otros tiempos”, insistió el mandatario mexicano, durante su conferencia de prensa matutina.

“Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden, estoy con ganas de enviarle una carta para decirle: ‘oiga, qué está sucediendo, a lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho y le creo, que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad, y que respeta nuestra soberanía, ¿quienes están tomando estás decisiones?, le pido que me ayude a aclarar ¿de qué se trata?’, lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer, es importante”, señaló López Obrador.

“Está fue una negociación que se hizo antes, hace cuatro años y no conoce posiblemente los pormenores, le voy a explicar de que se suspendió la negociación, quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente [Donald] Trump, y que él aceptó este texto [...] A lo mejor lo voy a hacer, es importante, dicen ‘es un periodo de aclaración’”, concluyó el político tabasqueño.

Cancillería y Economía se preparan para consultas con EU y Canadá por política energética, informa Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer, el 27 de julio del 2022, que el Gobierno de México ya se prepara para las consultas que solicitaron sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, por sus desacuerdos con la política energética implementada por la Administración encabezada por presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video difundido en su cuenta de la red social Facebook, titulado “¡Vamos a defender a México! Para que sigamos teniendo energía accesible para todos y todas”, el canciller informó que la institución a su cargo, junto con la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal, trabajan en la revisión de las consultas, que llevarán en diálogos por separado con ambas naciones.

“Nos estamos preparando para el proceso de consultas con Estados Unidos y Canadá, para hablar de las diferentes medidas que ha tomado el Gobierno de México en materia de energía eléctrica”, dijo Ebrard Casaubón, quien agregó que las autoridades mexicanas están trabajando con sus homólogos de ambas naciones, para poder identificar las controversias y sus argumentos antes de iniciar el diálogo.

“El proceso de consultas normalmente está pensado para que tengas un diálogo, entender qué es lo que tu contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel [...] Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía, que es la contraparte del USTR [Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos], que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar este diálogo”, aseguró el canciller.