México, peor País para el periodismo después de Ucrania, dice HRW; RSF critica a AMLO

Con el asesinato de ocho periodistas en lo que va del año, México es el segundo País del mundo más violento para la prensa, solo después de Ucrania, País que vive una invasión rusa, advirtió la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch (HRW), que calificó como un “teatro” los anuncios del Gobierno Federal.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG internacional llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a adoptar medidas urgentes para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -que depende de la Secretaría de Gobernación, así como cesar el hostigamiento a los comunicadores que critican al Gobierno y asegurar que los fiscales pongan fin a la impunidad casi absoluta.

“Este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en México. El Presidente López Obrador no solo no ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias mañaneras para hostigar e intimidar a periodistas”, indicó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de HRW, cuya sede está en Nueva York, Estados Unidos.

Según la ONG internacional, en Ucrania al menos 12 periodistas han sido asesinados, la mayoría mientras cubría la guerra, mientras que desde que López Obrador asumió la Presidencia de la República en diciembre del 2018, al menos 33 periodistas han sido asesinados en México en relación con su trabajo.

La organización no gubernamental internacional señaló que durante las conferencias de prensa matutinas presidenciales, funcionarios del Gobierno de México han exhibido los nombres y fotografías de personas que presuntamente fueron las responsables del asesinato de periodistas y otros delitos, junto con mensajes de “cero impunidad”.

Human Rights Watch agregó que, por lo general, se trata de individuos que todavía no han sido juzgados o condenados por los ataques a la prensa, y, en ocasiones, no han sido llevados ante un juez. “Este teatro de orden público no garantiza que habrá justicia por los asesinatos de periodistas”, indicó HRW.

“La mayoría de las denuncias penales en México no avanzan más allá de la investigación inicial, incluso cuando las autoridades han identificado presuntos responsables”, insistió la ONG internacional, que también destacó que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas tiene capacidades limitadas, atendiendo a 521 periodistas y 1045 activistas, hasta el 29 de abril.

“Nueve periodistas han sido asesinados mientras recibían protección del Gobierno federal, su mayoría durante el Gobierno de López Obrador, indicó un representante del mecanismo federal”, señaló Human Rights Watch.

Por su parte, la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha emprendido las reformas necesarias en México para frenar la espiral de violencia contra la prensa.

“Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas”, señaló Reporteros Sin Fronteras en su informe sobre el país, el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La ONG internacional publicó este martes su nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, en la que México se ubicó en el lugar 127, de un total de 180, y obtuvo 47.5 puntos, lo que representa que en el país hay “una situación difícil para los periodistas”.

El año pasado México obtuvo 54.29 puntos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, lo que significa que descendió 5.7 puntos, sin embargo, se sigue ubicando como uno de los países más peligrosos para periodistas en el mundo.

RSF destacó que el Presidente López Obrador y otras figuras del Estado “han adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, a los que acusa regularmente de promover a la oposición”.

La organización no gubernamental interacional señaló que el Gobierno Federal expone cada miércoles su sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, “un espacio más en el que se desacredita a la prensa”.

“En sus más de tres años de mandato, el Presidente ha criticado a los periodistas por su falta de profesionalidad y ha calificado a la prensa mexicana de ‘parcial’, ‘injusta’, y de ‘desecho del periodismo’”, acusó la ONG internacional.

Además, en México la convivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza para los periodistas, quienes padecen amenazas, “cuando no son simple y llanamente asesinados”, aseguró Reporteros Sin Fronteras.