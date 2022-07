México tiene 35 casos de viruela símica; aumenta 52% muertes por Covid en el País, alerta OPS

México ha reportado 35 casos confirmados de viruela símica en seis entidades del territorio mexicano hasta el 11 de julio del 2022, según lo informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El 94 por ciento de los casos son varones y 60 por ciento de ellos son VIH positivos, precisó Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19, del organismo especializado de salud de la Organización de los Estados Americanos.

Los grupos de edad más afectados son aquellos de entre 30 y 49 años. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado muertes por esta enfermedad, como tampoco ha sucedido en la región de las Américas, advirtió Aldighieri, en conferencia de prensa.

Asimismo, la proporción de casos sin antecedentes de viaje se está incrementando cada semana epidemiológica. “Destaca nuestra preocupación en establecerse una transmisión más sostenida”, alertó el funcionario internacional.

Del total de los casos, 22 se han presentado en la Ciudad de México; 9 en Jalisco; uno en Veracruz; uno en Colima; uno en Baja California; y; uno en Nuevo León, detalló Aldighieri.

Por su parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, aseguró que ante el alza de casos de viruela símica en la región, el Reglamento Sanitario Mundial, a través de su Comité para Emergencias, se reunirá una vez más la semana que viene.

En la actualidad los riesgos se consideran moderados y no se han notificado muertes en la región, dijo Etienne. “Esto no quiere decir que la situación no es motivo se preocupación, es preocupante dado que algunos de los países de nuestra región están notificando tendencias rápidamente en alza en las últimas semanas”, aclaró la directora de la OPS.

Aunado a lo anterior, Etienne advirtió sobre las reuniones masivas que se organizan cada vez con mayor frecuencia y que favorecen el contagio. Según afirmó la funcionaria internacional, la OPS está trabajando con los fabricantes para asegurar que haya vacunas disponibles para grupos prioritarios, en caso de que sea necesario.

Por otra parte, México registró en la última semana 302 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), un aumento de 52 por ciento respecto a la semana previa, según alertó la misma Organización Panamericana de la Salud.

Con estas cifras, el país suma ocho semanas con tendencia al alza en el número de defunciones por la pandemia del SARS-CoV-2, según advirtió Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS.

El funcionario internacional precisó que en esta última semana hubo más de 166 mil nuevos casos de Covid-19, lo que representa un aumento de 32 por ciento comparado con la semana anterior.

El experto de la OPS afirmó que en los últimos 14 días se notificaron más de 226 mil casos activos, un incremento de 32 por ciento respecto al periodo anterior, lo que suma 12 semanas de aumento continuo.

A nivel nacional, la ocupación hospitalaria en México está en 15 por ciento, sin embargo, existen diferencias entre estados, según lo advirtió Aldighieri.

“Hay estados con una ocupación más alta, por ejemplo en el estado de Guerrero tenemos una ocupación hospitalaria general de 42 por ciento”, explicó el funcionario internacional.

Según el gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, la recomendación del organismo de la OEA es fortalecer la continuidad de atención y de cuidados en pacientes que viven con enfermedades crónicas no transmisibles y otros factores de riesgo.