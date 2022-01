Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, da positivo a Covid-19

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, de 62 años de edad, informó, este lunes que dio positivo al Covid-19.

“Me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando. No tengo ningún síntoma por el cual tenga alterada mi situación de salud”, señaló el mandatario estatal.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador poblano confirmó que ya se encuentra en cuarentena tras confirmarse su contagio de Covid-19, del cual apuntó que tiene síntomas muy leves.

“Me siento muy bien, estoy oxigenando bien, mi temperatura muy bien. Estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy, muy leves de este padecimiento”, según indicó.

“Yo no salgo de la casa, me protejo bien, nada de calentura, de dolor de garganta, me cubro bien, antes que nada hay que tomar las medicinas, medicinas y remedios”, explicó.

”Afortunadamente sí [estoy vacunado]. Esta condición de tener síntomas leves es un asunto de privilegio, mucha gente falleció porque no había vacunas. El camino es seguir vacunando, seguirse vacunando”, abundó.

Barbosa Huerta pidió a la ciudadanía no bajar la guardia ante el SARS-CoV-2, y refirió que seguirá con sus labores, aislado en su domicilio particular.

“Hay que cuidarnos más, no bajar la guardia, hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario, yo lo voy seguir haciendo inclusive en este momento aquí confinado en mi hogar, pero lo hacemos con el ánimo de que las cosas salgan mejor”, puntualizó.

Barbosa Huerta rindió protesta el 1 de agosto del 2019, como Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, ante el Pleno del Congreso local. El 2 de junio de ese mismo año, el candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), ganó las elecciones extraordinarias en aquella entidad.

Sus contrincantes fueron: Enrique Cárdenas Sánchez, candidato por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); y Alberto Jiménez Merino, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Barbosa Huerta fue candidato a la gubernatura de Puebla por segunda ocasión, después de que el 24 de diciembre de 2018, diez días después de su toma de protesta, falleció Martha Érika Alonso Hidalgo, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba junto a su esposo, el también ex mandatario local, Rafael Moreno Valle Rosas.

Tras el accidente, Jesús Rodríguez Almeida, secretario general de Gobierno, asumió de manera provisional el Poder Ejecutivo poblano como encargado de despacho. Después, el 21 de enero de 2019, el Congreso de Puebla nombró a Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino y convocó a las elecciones extraordinarias que se desarrollaron el 2 de junio de ese mismo año.

Esta fue la primera elección extraordinaria en Puebla, que tiene listado de cuatro millones 584 mil 484 poblanos, entre residentes de la entidad y ciudadanos que viven en el extranjero, para escoger a un gobernador 11 meses después de que eligieron a su primera gobernadora, sucesora de José Antonio Gali Fayad, quien gobernó del 2016 a diciembre de 2018.

Tras varias impugnaciones realizadas por Barbosa Huerta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJEF) rechazó anular la elección y validó el triunfo de Alonso Hidalgo, quien tomó protesta como gobernadora de Puebla el 14 de diciembre de 2018, durante una sesión pública extraordinaria del Poder Judicial de la entidad.

El militante de Morena será gobernador por un periodo de cinco años y cuatro meses. Estará en el cargo hasta el 14 diciembre de 2024.