Milagros Marisol Cortéz Estrada desapareció en Morelos en noviembre de 2019, pero meses después fue hallada sin vida en Puebla, motivo para que las fiscalías locales evadieran una investigación por feminicidio.

Maestra en puericultura e inglés en la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla, Milagros tenía 35 años de edad. Era habilidosa, muy creativa, emprendedora e inteligente desde pequeña, así la recuerda Margarita, su madre, quien ha recibido negativas de las instituciones para actuar y mostrar algún tipo de interés y coordinación para brindar justicia por la pérdida de su niña, como la llama.

Aproximadamente 40 minutos es el tiempo para llegar en auto desde el municipio de Cuautla, su lugar de residencia, hasta Tepexco en el estado de Puebla, localidad al que pertenece el paraje donde se encontró a la maestra con el cuerpo calcinado en un 90%, presumiblemente tras tortura.

El 3 de diciembre del 2019 se reportó el hallazgo de una mujer sin vida en un camino rural, apenas cruzando la división entre las dos entidades. Fue un mes después, en enero del 2020, que se confirmó “por la dentadura” que se trataba de ‘Milly’, como la conocían sus personas más cercanas; su madre negó que se le pidieran muestras de ADN; sin conocer más detalles.

Una segunda tortura para Margarita ha sido el camino para hacerse escuchar con los operadores de ambas instituciones.

“Que no tenía nada que hablar conmigo”, decía uno de los agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Oriente ubicada en el municipio de Cuautla, a la madre de ‘Milly’.

“Simplemente me ignoraban, no daban ninguna atención por más vueltas que me daba, solo que esperara. Me trajeron como rehilete”, recuerda al compartir su experiencia.

Margarita sacrificó su entorno familiar como muchos migrantes en Estados Unidos en búsqueda de un empleo que permitiera proveer para ‘Milly’ y su abuela, quien quedó a su cargo desde los cuatro años de edad.

Por muchos años no tuvo contacto físico con su hija sino en dos ocasiones, tras regularizar su residencia; la primera al acudir al sepelio de la abuela y en la segunda, en una navidad que pudo compartir con ‘Milly’, sin saber que sería la última.