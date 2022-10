Monreal anuncia nuevo dictamen en Senado para que Fuerzas Armadas participen en seguridad pública

MÉXICO._ A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex gobernador de Zacatecas indicó que los senadores que integran las Comisiones Unidas discutirán este mismo día los cambios a la iniciativa y que, en caso de aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Si se aprueba, regresaría para su análisis en la Cámara de Diputados, pues introduciría importantes cambios a la minuta original, como la creación de una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinda el Ejecutivo al Congreso, que ahora serían semestrales”, detalló Monreal Ávila.

“Los titulares del gabinete de Seguridad federal podrán ser citados a comparecer ante esa Comisión, y desde 2024 se observará corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, con partidas presupuestales especiales”, insistió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.

“El diálogo con los grupos parlamentarios será permanente y respetuoso, para permitir el mayor consenso posible. Espero que las y los senadores apoyen la propuesta que mañana se discutirá en el Pleno. En la Cámara Alta acreditamos con hechos la voluntad de construir acuerdos”, agregó el coordinador de los legisladores de Morena en el Senado de la República.

“Se trabajan en los últimos detalles de la propuesta y no se ha logrado por completo el consenso, pero nos movimos de la posición original y ahora se intenta modificar el artículo quinto transitorio (...) Casi todas estas propuestas, se han atendido, salvo algunas que no pueden transitar, como las que proponen presentar una nueva iniciativa y un nuevo proceso legislativo; esa no sería posible”, señaló el mismo Monreal Ávila, horas antes.

El ex mandatario estatal de Zacatecas agregó que en la nueva propuesta se admitió incluir la evaluación del desempeño del Ejército y de la Marina en estas funciones, así como la revisión permanente de su actuación. Asimismo, puntualizó, por otra parte, que todavía no tiene la mayoría calificada para que sea aprobada en el Senado, debido a que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) seguía en la búsqueda de presentar una nueva iniciativa.

“Nos movimos de la posición original y creo que es un avance significativo porque el Congreso mexicano tendrá facultades de ejercer, facultades de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas”, expuso Monreal Ávila, durante una conferencia de prensa.

El nuevo dictamen propuesto por Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, expone la integración de un fondo (parecido al SUBSEMUN) para las policías estatales y municipales, que salga del presupuesto federal y de los estados y que comience a aplicarse hasta el 2024, mismo que estará sujeto a disposición presupuestal y será administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aunado a lo anterior, la nueva iniciativa pide que se den informes semestrales y comparecencias de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), y, de Gobernación (SEGOB), para temas específicos de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

De igual manera, la nueva minuta contempla la entrega de controles parlamentarios del Congreso de la Unión sobre las Fuerzas Armadas, es decir, de evaluación y el desempeño sobre la labor de las fuerzas permanentes de seguridad pública, así como la presencia de capacitación y revisión permanente de su actuación.