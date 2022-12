Monreal anuncia voto particular contra reforma electoral vía leyes secundarias de AMLO

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, anunció su voto particular contra la reforma electoral a través de las leyes secundarias, que impulsa el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política informó que presentará un paquete de reservas. Asimismo, señaló que nadie debía tomar a mal su decisión, porque era personal y no involucraba a la bancada que encabeza.

“Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario. Es un asunto que me lleva a asumirlo con responsabilidad, incluyendo los desenlaces y las consecuencias que de ello resulten. Así ha sido mi vida, pública y política. Nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones”, planteó.

Expuso que el paquete de seis leyes “vulnera la Constitución. Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche, pueden alejarse de los principios constitucionales”

“No es un ejercicio retórico, falso o demagógico. Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia. Es un asunto de carácter personal y no debe ofender a nadie. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos”, dijo.

“Es un asunto de carácter personal y no debe ofender a nadie porque esta es una cámara revisora y la cámara tiene esa obligación constitucional a nadie debe extrañar que asumamos nuestros actos, no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete la Constitución”, subrayó.

“Soy legislador, y es un honor y un privilegio serlo; soy académico y asumo con integridad lo que enseño en las aulas de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y soy político, servidor público, que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad”, puntualizó.

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, escribió el Senador en su cuenta de Twitter, publicación que acompañó con un video de su intervención en la tribuna del Pleno de la Cámara de Senadores.