Morena corregirá ‘error’ que beneficia a PT y PVEM en reforma electoral: Segob

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los legisladores de Morena se comprometieron a modificar en la reforma electoral para leyes secundarias aprobada en la Cámara de Diputados, los artículos para que los partidos políticos aliados, del Trabajo y Verde Ecologista Mexicano, tuvieran una transferencia de votos en el caso de candidaturas comunes, como requisito para conservar el registro, en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios.

Se trata del artículo 15, fracción cuarta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que no perderán el registro los partidos políticos que logren el 3 por ciento de una votación federal o mantengan el registro local en al menos 17 entidades federativas.

“Se hicieron cambios en la reforma electoral y ahora Adán va a explicar en qué consistieron esos cambios y como ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos”, señaló.

En su turno, Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, informó que el 8 de diciembre se realizaron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara baja del Congreso de la Unión, ya que, según el funcionario federal, el texto es inconstitucional.

“Modificaciones a la iniciativa original, básicamente, son tres puntos, el artículo 15 de la ley General de procesos electorales, se le hizo un agregado, la fracción cuarta, dice o decía la ley que, para conservar el registro, un partido político nacional, debía de obtener cuando menos el 3 por ciento de la votación, total emitida”, detalló López Hernández.

“Le agregaron un párrafo que me comentaron ayer, el presidente de la Junta de Coordinación [Política], que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que si había presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final”, señaló.

“Así fue aprobado, el párrafo consiste en que adicionalmente en que si no tenía en el 3 por ciento de la votación, total emitida, podían alegar, cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro, esto es un texto inconstitucional, incluso hay un fallo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del proceso electoral pasado, ayer mismo reconocieron el error”, abundó.

López Hernández explicó, además, que los diputados plantearon al Senado para que se modifique el texto y que incluso ya platicó el asunto con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

“Anoche hablé con el presidente de la junta del Senado y con los presidentes de las comisiones y se va a hacer la modificación y regresar la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error. Se votará seguramente la semana [siguiente] y lo regresarán”, agregó.

El 8 de diciembre, Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que aprobaron un error en el “plan B” de la reforma electoral, una reserva que se votó, pero que, según dijo, prefirieron asumir la equivocación y enviar la reserva al Senado.

Anunció que buscaría al Senador Monreal Ávila, para advertirle que se trataba de un tema que ya fue controvertido en el pasado proceso electoral y sobre el cual ya existía una resolución estableciendo que se trataba de un mecanismo inconstitucional.

Mier Velazco aseguró que la petición para retirar los cambios es de Morena y de sus aliados del PVEM y del PT. Detalló que la solicitud era que la redacción referente a los requisitos para que los partidos políticos pudieran mantener su registro, quedara en los términos actuales, que establecía que los partidos deberán obtener el 3 por ciento de la votación en las elecciones para presidente, senadores o diputados.

Atribuyó los cambios a un error que llegó a San Lázaro, porque no quisieron solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se hiciera la corrección y, por el contrario, decidieron asumir y reconocer la equivocación.

“Voy a buscar a el coordinador de la mayoría de nuestra coalición, al Senador Ricardo Monreal, para que desde ahora advierta que reconocemos que estos últimos renglones no debieron de haberse incluido”, adelantó Mier Velazco.

“Fue una discusión que teníamos ahí. Al final acordamos todos que no procedía, algún personal técnico no registra la original y lo advertimos, y qué bueno, por eso es la revisora, por eso no tengo ningún empacho en hacerlo transparente, porque así sucedió”, dijo.

“Lo dijo ya también el Senador Monreal, afortunadamente, y así es, tenemos dos cámaras: la de origen y la revisora. Le corresponde a la revisora hacer un análisis minucioso de cada una de las reformas que se hicieron, derogaciones a los artículos”, sostuvo.

El 8 de diciembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que retiraría la reforma que blindaba el registro de los partidos políticos minoritarios.

“Si fuese grave, yo mismo plantearía que se quita, ¿sí? Porque nosotros verdaderamente demócratas, no somos falsarios”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, al ser cuestionado respecto a la modificación.