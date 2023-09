“Nuestra mano está tendida para Marcelo”, dijo Claudia Sheinbaum en su primera conferencia como coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, al lado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien también le pidió a Ebrard no irse del partido, haciendo un llamado a la “unidad”.

“Siempre va a estar nuestra mano tendida para que Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo, las puertas siempre van a estar abiertas”, dijo Sheinbaum.

Este 7 de septiembre, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum ya como coordinadora de los Comités, que después la convertirán en candidata de Morena a la Presidencia en 2024, hizo un llamado a la “unidad” para “consolidar” el movimiento de la cuarta transformación.

Acerca de la posible salida de Marcelo Ebrard del partido, Sheinbaum recordó que los seis aspirantes firmaron un acuerdo al inicio del proceso interno, donde se estableció que quienes no ganaran la encuesta, podrán ser parte del gabinete si Morena gana las elecciones 2024.

“Y eso está abierto pero siempre hay que platicar, yo le envié (a Marcelo) mensaje por teléfono y no hay que hablar de división, estamos en un proceso y siempre vamos a hacer un llamado a la unidad”, dijo.

No queremos que Marcelo Ebrard se vaya de Morena: Mario Delgado

Desde la dirigencia de Morena, Mario Delgado dijo que no quieren que Marcelo Ebrard se vaya del partido porque consideran que es un integrante que ha contribuido en el proceso de “transformación” encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no lo vería como una ventaja, no queremos que Marcelo se vaya, es un integrante de este movimiento, lo queremos ver de nuestro lado, ayudando a que esta transformación dure mucho años, no queremos ese escenario, queremos que nos ayude a sumar y a llegar al triunfo en 2024”, declaró.

Delgado pidió a los aspirantes, en particular a Ebrard, “superar cualquier diferencia” para contribuir en “un proyecto histórico, donde el presidente nos ha enseñado que no son los cargos, son los encargos”.

Al final sobre el tema de Ebrard, Mario Delgado dijo que lo va a buscar porque “es su obligación como dirigente” pero repitió que “están las puertas abiertas, la casa de Marcelo es Morena”.