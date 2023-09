Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó que legisladores de dicho partido pretender realizar un ajuste de casi 4 mil millones de pesos, al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2024, del Instituto Nacional Electoral.

Según lo explicó el político poblano a representantes de diversos medios de comunicación, el ajuste se haría en el presupuesto precautorio total de 3 mil 568 millones 631 mil 776 pesos, para una eventual consulta popular o elecciones extraordinarias. Así como otros 400 millones de pesos para la construcción de dos edificios del órgano constitucional autónomo.

“Sí, en el INE hay cosas que no son sustantivas, que les puedo adelantar, por ejemplo, toda vez que Morena toma la decisión y la coalición en su conjunto, para que forme parte de nuestra plataforma electoral, ofrecerle a los mexicanos que voten por nosotros y que estén a favor de una reforma al Poder Judicial, va a quedar inscrito en la plataforma electoral, ya no es necesaria la consulta que yo había anunciado, entonces ahí se liberan 3 mil 500 millones de pesos”, apuntó el diputado de Morena.

“Por otro lado, hay otros 400 millones de pesos para la construcción de dos edificios, que yo creo que en este momento pueden esperar, no urge construir dos edificios, máxime que, conforme a los tiempos de ejecución que trae el mismo proyecto, no se concluirían el próximo año”, indicó Mier Velazco, quien también dijo que había otra partida de 15 millones de pesos que se eliminaría, aunque no recordó el nombre de la misma.

“Tendríamos que esperar, son 400 millones; y luego hay otros 15 millones de pesos que también nosotros consideramos que no son necesarios. Si sumamos eso, estamos hablando de cerca de 4 mil millones de pesos”, abundó el diputado de Morena.

El legislador poblano dijo que no sería propiamente un recorte al INE, sino una propuesta para ajustar el gasto del órgano constitucional autónomo. Asimismo, anunció recortes en el proyecto del PEF para el Ejercicio Fiscal del 2024, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Vamos a hacer quizás ajustes entre capítulos del gasto para que se privilegie que, en el caso del Tribunal, se pueda garantizar que puedan ellos solventar todas las controversias de carácter jurídico, impugnaciones a los procesos electorales”, agregó Mier Velazco, entrevistado en el marco de la reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro, con Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta consejera del INE.

Para el proceso electoral federal 2023-2024, con una lista nominal de 98.02 millones de personas, en el que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, el 18 de agosto de 2023, solicitar un presupuesto que asciende a 23 mil 757 millones 045 pesos.

El 2 de junio de 2024, se deberán renovar cargos como, la Presidencia de la República; 128 senadores; 500 diputados federales; 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán); la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 31 Congresos locales; 1,580 ayuntamientos; 16 alcaldías y 24 juntas municipales.

La cifra total del presupuesto que solicitará el INE para el Ejercicio Fiscal de 2024 será de 37 mil 770 millones 242 mil 933 pesos, ya que a los 23 mil 757 mdp se sumarán a 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos que se solicitarán para el financiamiento de los partidos políticos. Además, se incluyó un presupuesto precautorio total de 3 mil 568 millones 631 mil 776 pesos, para una eventual consulta popular o elecciones extraordinarias.

De los 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos que se solicitarán para el financiamiento de los siete partidos políticos con registro nacional, 3 mil 304 millones 893 mil 614 pesos serán dedicados exclusivamente para las campañas electorales de los mismos.

El anteproyecto presupuestal fue sometido a votación del Consejo General y a su vez fue remitido al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que éste lo enviara dentro del paquete presupuestal de 2024, al Congreso de la Unión.