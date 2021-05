Morena postula como candidato a Alcalde en Yucatán a ex preso por drogas en EU

Clemente Julián Cano Chan, candidato del partido Morena a la Presidencia Municipal de Chumayel, en Yucatán, fue detenido en el año 2015, en Estados Unidos, por posesión y tráfico de drogas en Estados Unidos.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, este lunes 17 de mayo, en el historial de arrestos de la Prisión de Oregón, Estados Unidos, Cano Chan aparece en la ficha de admisión 11003, detenido por la posesión de heroína.

La admisión del actual candidato a alcalde, en el Instituto Correccional de Snake River ocurrió el 14 de mayo del 2015, pero salió de prisión el 2 de mayo del 2020, con “fecha de liberación más temprana”, porque admitió los cargos por los que era acusado, ante el juez de distrito, Robert E. Jones.

Apenas en abril pasado, se conoció que Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Huetamo, en Michoacán, es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según lo informó el mismo rotativo, dicha institución tiene fichado a Portillo Jaramillo por conspiración para distribuir narcóticos en EE.UU., por lo que mantiene su ficha de búsqueda vigente. “El fugitivo puede estar armado y ser peligroso. No intente detener a esta persona”, advierte la DEA.

“Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena [...] Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”, dijo Portillo Jaramillo, en un video que publicó en su cuenta de la red social Facebook.

El candidato buscado por la DEA -que es acusado por La Familia Michoacana de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador del grupo musical “Beto y sus canarios”, quien en 2003 fue atacado por un grupo de hombres armados, en un restaurante de Morelia, atentado del cual salió ileso.

Asimismo, Marcelino Portillo Mendoza -tío del candidato de Morena a alcalde de Huetamo-, también aparece en la lista de los más buscados por la DEA. Mientras que otro de sus tíos, Gregorio Portillo Mendoza, es presidente municipal de Zirándaro, en Guerrero, y en la actualidad busca una diputación plurinominal local.

Este alcalde se ofreció en 2019 como intermediario para dialogar con grupos del narcotráfico en la zona. Sin embargo, en marzo pasado fue secuestrado, junto con dos escoltas de la Guardia Nacional y liberado al día siguiente, en Michoacán.