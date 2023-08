Mario Delgado Carrillo y Alfonso Durazo Montaño, presidentes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presentaron este lunes la boleta en la que votarán los interesados al elegir al candidato o titular de la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.

La boleta será circular, impresa en papel seguridad, con folios, código QR, firmada por el representante de cada aspirante y depositada en urna transparente.

Los aspirantes de Morena son Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, ex titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

El candidato de la llamada “Cuarta Transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, es decir, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, Senador y Diputado federal con licencia, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo sostuvo que las medidas de seguridad en la boleta son para que no exista ninguna posibilidad de que alguien pudiera alterar el resultado de la encuesta, que se llevaría a cabo del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Asimismo, el dirigente nacional de Morena detalló que los aspirantes registraron a 350 representantes que estarán presentes durante el levantamiento de la encuesta. Por su parte, Durazo Montaño afirmó que con dicho proceso se rompía “la tradición del dedazo”.

Durazo Montaño señaló que a partir de este lunes inició una de veda en la que se suspendían todos los trabajos de proselitismo de los aspirantes. Además, indicó que se levantarán un total de 12 mil 500 cuestionarios, por lo que cada empresa encuestadora realizará 2 mil 500 sondeos.

El 15 de agosto, Delgado Carrillo adelantó que los nombres de las empresas se darían a conocer hasta que se hicieran públicos los resultados, el 3 de septiembre, para evitar que los integrantes del Frente Amplio por México intentaran presionar a dichas compañías.

La pregunta “¿A quién prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024?” será la preponderante, con un valor del 75 por ciento.

El dirigente nacional de Morena enfatizó que el cuestionario sería aplicado por un coordinador designado por la Comisión de Encuestas de dicho partido político, el encuestador y un representante de cada uno de los aspirantes.

Por otra parte, a través de un pronunciamiento, el CEN y el Consejo Nacional de Morena pidieron a sus militantes y simpatizantes, un comportamiento cívico y unidad durante los próximos días, a fin de que nada quitara legitimidad a la encuesta que definiría a su candidato presidencial.

La dirigencia y el Consejo Nacional de dicho partido agradecieron a las aspirantes presidenciales los recorridos que hicieron por el País, ya que, como aseguraron, ahora existía un mayor conocimiento e identificación de los ciudadanos con la llamada “4T”.

Sin embargo, advirtieron que esta semana sería crucial, ante el inicio del levantamiento de 12 mil 500 cuestionarios para definir quién encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación, nombre que llevará la candidatura presidencial hasta que fueran los plazos legales.

“Será el pueblo de México a quien se le pregunte y quien decida; es nuestra responsabilidad salvaguardar, defender y respetar esa decisión. Comprendemos el animado entusiasmo de simpatizantes y militantes. Y no es para menos, pues está en juego el futuro de México”, indicaron el CEN y el Consejo Nacional de Morena.

“Sin embargo, es de importancia vital que, de conformidad con los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional, mantengamos el comportamiento cívico y talante democrático. Bajo esa premisa, hacemos un llamado a la militancia y a los liderazgos de la 4T a que se abstengan de llevar a cabo actividades de promoción en este periodo de reflexión que fijó el Consejo Nacional.

“Una coyuntura de gran relevancia histórica como esta, demanda mantener la confianza en la conducción política de este proceso, cuyo protagonista es el pueblo y en cuyas manos está ya su fase definitoria. La conciencia de la trascendencia histórica de nuestro movimiento nos reclama superar cualquier diferencia, independientemente del resultado de este inédito proceso”, insistieron el CEN y el Consejo Nacional de Morena, que también prometieron que serían transparentes e imparciales, y que impulsarían la equidad.

“La premisa fundamental de todas las victorias de nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo la unidad. Durante el tiempo que ocupe el levantamiento de la encuesta, es esencial que cerremos filas y honremos el compromiso de defender la Cuarta Transformación”.