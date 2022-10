Morena y sus aliados medirán fuerzas con la oposición en busca de Reforma Electoral

Pero no se descarta que las cosas puedan cambiar luego del antecedente de la reforma en materia de seguridad pública. Ésta recibió el aval de la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre pese a las críticas de organizaciones humanitarias y opositores que consideran que la iniciativa profundizará la militarización del país y representa un retroceso en materia de derechos humanos.

Antes de la aprobación de la iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, la Reforma Electoral era el pendiente más complicado para Morena, ya que implica hacer cambios a la Constitución y para tal efecto se requieren dos terceras partes de los votos, los cuales no tiene Morena con todo y sus aliados hasta el momento.

No obstante, aclaró que “no es una sesión de las comisiones, es una reunión de trabajo, habrá reuniones sucesivas para que por aproximaciones podamos ir construyendo de manera democrática, privilegiando el diálogo y el acuerdo”.

Asimismo, el morenista manifestó que en el Grupo Parlamentario de Morena están convencidos de que la construcción y el perfeccionamiento de la democracia en México requiere de la participación de todos, por lo que buscan “una verdadera Reforma Electoral que le beneficie a los mexicanos; que no sea costosa; que sea verdaderamente democrática, ciudadanizada; que garantice la legalidad, la transparencia, la certeza jurídica y la equidad en los procesos electorales”.

En ese sentido, el PAN aseguró este domingo que sus legisladores en la Cámara Baja “darán una gran batalla” para no dejar pasar una Reforma Electoral “que atente contra el Instituto Nacional Electoral, Organismos Públicos Locales, el Tribunal Federal y locales”.

“Queremos que sea efectivamente ciudadanizado y que no sea un espacio de cuotas para partidos políticos. Nosotros en Morena lo que queremos, efectivamente, es fortalecer al INE”, señaló.

A su vez, el legislador por Puebla hizo hincapié en que se quiere un Instituto Electoral que no cueste tanto a los mexicanos y cuyos integrantes no tengan sueldos que ofendan al pueblo de México.

Otro tema que comentó es el referente a las acciones afirmativas y la justicia electoral, y el papel que juega el Tribunal Federal Electoral. “¿Realmente se requieren o no las salas regionales? ¿Es necesario que prevalezcan en los estados los tribunales federales electorales?”, cuestionó.

El líder de Acción Nacional aseguró que al Presidente López Obrador no le gustan los contrapesos porque él quiere ser el poder absoluto y, por ello, presionando al partido endeble de la oposición, intentará aprobar nuevas reglas que lo favorezcan a él y a su partido en los próximos comicios presidenciales de 2024.

No obstante, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que exista un acuerdo político con Morena y el Gobierno federal.

“Que yo sepa no hay ningún acuerdo, es lo que dice el señor, y en la reforma electoral ya lo hemos dicho varias veces, que no iríamos con una propuesta que atente contra la autonomía del INE, ya dejamos claro las cosas que nunca votaríamos, es más, si no hay reforma electoral en este momento, nosotros transitamos con la ley que existe”, dijo en entrevista con medios al interior de San Lázaro.

Moreira Valdez evitó afirmar que Adán Augusto mintió: “Es que yo no sé qué haya dicho. Y yo no estoy para decir quién miente o quién no miente”.

¿QUÉ PROPONE LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO?

La propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios.

Los congresos locales tendrían ahora un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.

A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso, el nuevo instituto electoral estaría conformado por siete integrantes que deben elegirse por voto popular entre una lista de 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.

Adán Augusto López detalló el pasado 28 de abril que “más que una reforma electoral, esta iniciativa de reforma que se presentó a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos, del pueblo de México”.

“Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales; que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales”, explicó en conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, el funcionario subrayó que también se incluye que se reduzca el número de los integrantes de los organismos electorales y que “sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral”.

-Con información de AP