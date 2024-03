Movimiento por la Paz con Justicia e Igualdad señaló que en estas elecciones no se reunirá con Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, aspirantes a la Presidencia porque consideran que solo pueden esperar el desprecio y traición de los aspirantes cuando lleguen al poder.

En un pronunciamiento por los 13 años de su origen, el movimiento encabezado por Javier Sicilia puntualizó que las próximas elecciones no auguran un panorama diferente para México, por lo que gran parte de ellas y ellos no acudirán a votar a las urnas el 2 de junio.

Además, haciendo referencia al sexenio de AMLO que está por concluir, MPJD destacó que el país perdió, una vez más, seis años encabezados “por un traidor indolente incapaz de ver más allá de sus intereses personales y su partido”.

“Si acaso hay algo bueno que decir de él, es que ha confirmado que todos los partidos políticos en México, incluido el suyo, son negocios oscuros de camarillas criminales, cuya única preocupación es conseguir votos para seguir administrando el infierno que crearon y que sexenio tras sexenio ahondan”, expresó.

Movimiento por la Paz arremete contra candidatos

Si bien, en los procesos electorales de 2012 y 2018 buscaron entablar diálogo con los candidatos, en esta ocasión no lo harán porque el movimiento no tiene algo nuevo que decir que no haya mencionado antes.

El movimiento detalló en su posicionamiento que, como sucede cada fin de sexenio, las candidatas y el candidato usan a las víctimas “como armas políticas para deslegitimar a sus adversarios”, mientras se extiende y profundiza la violencia, inseguridad, impunidad y miedo en los estados que son gobernados por sus partidos.

Sin decir nombres, pero refiriéndose a la candidata del partido en poder, Movimiento por la Paz dijo que Claudia Sheinbaum se limita a decir por la tarde las palabras que Andrés Manuel López Obrador menciona durante las mañanas en su conferencia.

“Ella carece de un diagnóstico claro de la realidad y, por lo mismo, de agenda propia. Lo único que heredará, de llegar al poder, serán los nexos con el crimen, el discurso populista y la actitud autoritaria y autócrata de López Obrador“, señaló MPJD.

Sobre Xóchitl Gálvez, llamada “la otra candidata, la de la mal llamada oposición”, el movimiento dijo que ella es la representante de los partidos que convirtieron a México en una gran fosa común.

“Nada de lo que haga o diga borrará los vínculos y negocios que crearon con muchos de los personajes más nefastos de la clase política y de los poderes fácticos”, enfatizó.

Jorge Álvarez Máynez solo fue señalado como el candidato que carece de seriedad y Movimiento por la Paz lo calificó como “el rostro de la improvisación infantil de un partido sin coherencia ideológica” y “con una lógica tan depredadora y criminal como la de sus contrincantes”.

“Gane quien gane, traicionará de nuevo”: Movimiento por la Paz no votará el 2 de junio

Tras afirmar que no se reunirán con los aspirantes a la Presidencia, MPJD reconoció los esfuerzos que están haciendo otros grupos para alcanzar acuerdos sobre temas de pacificación en México.

Sin embargo, les advirtió que no importa quién gane las elecciones el próximo 2 de junio porque “traicionará de nuevo”.

Por ello, los y las integrantes señalaron que gran parte del movimiento no acudirán a las urnas porque no tienen el gusto de convalidar ineptos y criminales.