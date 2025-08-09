$!Mueren en carretera hijo de exgobernador de Aguascalientes y su prometida

Luis Armando Reynoso López, de 39 años, empresario e hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, perdió la vida junto a su prometida María Paulina Ibarra en un accidente ocurrido en el kilómetro 85 de la carretera federal Aguascalientes–León, en Jalisco.
De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo en el que viajaban se salió de la cinta asfáltica y volcó varias veces, presuntamente debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado por la lluvia.
El chofer, Miguel Ángel González, quien resultó gravemente herido, fue trasladado en helicóptero al Hospital Hidalgo en Aguascalientes, donde permanece en estado delicado.
Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y bomberos de Encarnación de Díaz, Jalisco, acudieron al lugar para realizar labores de rescate. La zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las diligencias correspondientes.