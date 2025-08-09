$!Mueren en carretera hijo de exgobernador de Aguascalientes y su prometida

Luis Armando Reynoso López, de 39 años, empresario e hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, perdió la vida junto a su prometida María Paulina Ibarra en un accidente ocurrido en el kilómetro 85 de la carretera federal Aguascalientes–León, en Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo en el que viajaban se salió de la cinta asfáltica y volcó varias veces, presuntamente debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado por la lluvia.