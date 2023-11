Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, mujeres militantes del partido Morena y quienes fueron propuestas en una terna, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comparecerán el 23 de noviembre de 2023, ante la Comisión de Justicia del Senado.

Alcalde Luján, de 37 años de edad, es la actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ex candidata para ser consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mientras que Ríos González, de 76 años de edad, desde el 2 de septiembre de 2021, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En tanto que Batres Guadarrama, de 54 años de edad, es Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, de la CJEF.

Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, informó que los senadores de dicho partido, tomarán la decisión de a cuál aspirante respaldar después de la comparecencia.

En la sesión agendada para el 21 de noviembre de 2023, la Mesa Directiva del Senado de la República, notificará al Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión, que la terna sería procesada en la Comisión de Justicia de dicho órgano legislativo, cuya presidenta es Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, ministra en retiro de la SCJN y ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), del 1 de diciembre de 2018-26 de agosto de 2021.

“El grupo parlamentario discutirá la siguiente semana con quién es la propuesta que definiremos como grupo para plantearlo con los aliados y posteriormente, generar un consenso con los grupos opositores. Primero vamos a esperar la comparecencia”, explicó Ramírez Aguilar.

El senador detalló que si el perfil propuesto por Morena no era aprobado en el Pleno -donde se requerirían las dos terceras partes-, dicho grupo legislativo “aceleraría los tiempos” de una segunda votación y, si no se lograra en dicha ronda, el titular del Poder Ejecutivo Federal decidiría a quién designar como ministra de la SCJN. No obstante, prometió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá una nueva integrante, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 15 de diciembre de 2023.

“Nosotros vamos a acelerar los tiempos y si no se alcanza la mayoría calificada y vuelven a mandar la siguiente terna y no se alcanza la mayoría calificada, volverla a mandar a comisiones, someterla al pleno, pero no debe quedar pendiente para el 15 de diciembre”, agregó el legislador chiapaneco.

Asimismo, Ramírez Aguilar reveló que había propuesto al senador con licencia Ricardo Monreal Álvilar, retornar a la Cámara alta del Congreso de la Unión, para que ocupara su escaño, cuando solicite licencia para ser candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena.