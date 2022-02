$!‘Necesitan capacitarse’, dice mujer sometida por policías de Pachuca. ¡Exige justicia!

“Tres policías se me fueron encima, me golpearon, aquí están los moretones. Me estaban privando de la vida porque se me fueron encima y yo sentía mucha asfixia, les dije ‘no puedo respirar, por favor suéltenme’ y no hicieron caso”, indicó.

La mujer negó ser una persona agresiva y dijo que no acostumbra a tener peleas con nadie. Además, Posadas refirió que los policías la sacaron por la fuerza bajo el argumento de no tener la licencia de su negocio.