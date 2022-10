Ningún militar será Presidente de la República, afirma López Obrador

Después de las declaraciones del Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, que aseguró que un militar puede acceder al poder a través de elecciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dicha posibilidad, ya que dijo que los miembros de las Fuerzas Armadas están encargadas de otras tareas.

López Obrador expresó que las fuerzas armadas emanan del pueblo, y que surgieron como una respuesta al Golpe de Estado de José Victoriano Huerta Márquez contra el Gobierno de Francisco I. Madero. Además, diferenció a los militares del País con los de otras naciones y señaló que no pretenden ocupar cargos políticos o establecer relación con el poder político o económico.

“No, los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones, nosotros tenemos un Ejército muy leal a las instituciones, y un Ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos”, explicó durante su conferencia de prensa matutina.

“No tenemos un Ejército golpista, al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta, con un grupo de insensatos, pandilleros [...] Terminó el gobierno de los militares, con [Manuel] Ávila Camacho, ya Miguel Alemán [Valdés], el que siguió, era civil, le llegaron a decir el ‘cachorro de la democracia’”, recordó.

“Pero nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico y poder político. Este es un Ejército además surgido del pueblo, por eso hablo que es pueblo uniformado, entonces, nuestros adversarios alucinan. Quisieran que el Ejército dejara de ser leal a las instituciones y a la Patria, y al pueblo, pues no lo van a lograr”, insistió el presidente de la República.

“Además en esta etapa el Ejército y las Fuerzas Armadas se están consolidando pero no por el autoritarismo, sino porque su acercamiento al pueblo, su origen. De las cinco misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba, que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que como nunca se está llevando a la práctica”, afirmó López Obrador.

“¿Cómo distribuimos las vacunas en todo el País? 250 millones de dosis por todo el País para vacunar al pueblo, por eso no están pensando en eso, los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo [...] Cuánta hipocresía que la oposición no quiere que el Ejército nos ayude en tareas de seguridad cuando ellos cometieron masacres. Pero ahí están los domingos en misa”, finalizó.

El fin de semana, durante una reunión con diputados locales y el Gobernador Julio Menchaca Salazar, en el Congreso de Hidalgo, Adán Augusto López Hernández refirió que cualquier militar puede aspirar a la Presidencia, siempre y cuando pase por el dictado de las urnas.

“Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas, y puede tener aspiraciones políticas, y puede, incluso, ser presidente de la República, pero para ello, pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas”, expresó.