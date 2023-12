Durante su primer informe anual de labores y clausura del segundo periodo de sesiones, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dijo que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) no buscan aplausos, sino honrar y preservar la justicia.

“Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional, no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia impartirla con plena convicción, con excelencia con la mayor firmeza y con la absoluta lealtad a nuestra constitución, esta es nuestra convicción, esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional”, manifestó.

Ante los Plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de la titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde Luján, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Piña Hernández resaltó que, al emitir sentencias, el Poder Judicial de la Federación no solo impartía justicia, sino que también se convertía en un catalizador de cambios sociales y culturales, todos ellos necesarios para alcanzar la efectiva materialización de los derechos humanos.

“No soy ni el Poder Judicial de la Federación, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Consejo de la Judicatura Federal, sino insisto, la representante de todos y cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado”, agregó la ministra de la SCJN, quien fue acompañada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Marcela Guerra Castillo.

“He puesto todo mi empeño desde el primer día para construir sobre el dinamismo que provoca nuestra diversidad, optando en todo momento por el bien del Poder Judicial de la Federación, y de la totalidad de sus integrantes, por el bien de la sociedad, a la que servimos, por el bien de la independencia judicial, que es el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, enfatizó.

Piña también indicó que la independencia judicial era el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho.

“Manifiesto mi mayor reconocimiento y agradecimiento a mis colegas ministras y ministros, consejeras y consejeros, ha sido un honor caminar junto con ustedes este año. Quiero agradecer también el esfuerzo de las mil 633 personas titulares de los 921 órganos jurisdiccionales que desempeñan sus labores en los 32 circuitos judiciales en el que se divide el territorio nacional”, añadió.

Asimismo, la ministra expresó su agradecimiento a los más de 50 mil servidores públicos que colaboraban en los diversos órganos jurisdiccionales y en el Consejo de la Judicatura Federal y a los más de 3 mil 500 que prestaban su servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Sin duda, el mayor honor el mayor privilegio, la mayor responsabilidad de este cargo es representarles. A título estrictamente personal quiero agradecerles sus palabras, su resiliencia cada manifestación de apoyo es fuerza infinita y vital para mi persona”, expresó.

Piña fue ovacionada, para después agregar que eran conscientes de que como institución pública no estaban exentos de fallas.

“No reconocerlo sería incompatible con la obligación de rendir cuentas propias de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, no reconocerlo sería negar el necesario progreso y evolución de las instituciones y de quienes las integramos”, insistió la ministra.

“Reconocer y hacernos cargo de nuestras fallas y debilidades es esencial para impulsar los cambios necesarios que mejoren el quehacer cotidiano de este poder del Estado. Al pueblo de México servimos a cada persona, debemos ser más eficaces, más eficientes y tener una mayor proximidad con las personas, con la gente, porque ello es nuestra razón de ser. La crítica siempre es bienvenida, nos ayuda a sensibilizar a corregir y a mejorar”, aseveró.

Además, la ministra resaltó que debían incentivar la autocrítica con humildad, con altura de miras, con la mayor responsabilidad y conscientes de que no podían fallarle a las personas que acudían al PJF, en busca de justicia.

“En los últimos meses el Poder Judicial Federal ha enfrentado retos sin precedentes ellos han obtenido como respuesta la demostración de la solidez y fortaleza tanto de las Instituciones que lo conforman como de las personas que lo integramos”, consideró.

La ministra abundó que los principios que regían su función habían cobrado vida en los últimos tiempos y expresó su agradecimiento a quienes desde los diversos ámbitos del variado mosaico nacional, habían abogado incansablemente por la importancia de defender la independencia del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, Piña Hernández alertó que el PJF había perdido 23 por ciento de su presupuesto en términos reales durante el presente sexenio, cuando su carga de trabajo creció 45 por ciento, y su capacidad de seguir ofreciendo un servicio de calidad está a prueba.

“Desde 2018, el presupuesto se ha reducido más de 23 por ciento en términos reales, aunado a que tenemos nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales. La viabilidad de continuar sirviendo a la sociedad, de ofrecerle justicia pronta, completa e imparcial, a la que todas y todos tenemos derechos en términos de nuestra Constitución está a prueba”, abundó.

El 13 de diciembre de 2023, rendir sus informes anuales ante los plenos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Alberto Gelacio Pérez Dayán, presidentes de la Primera y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, reiteraron su compromiso inquebrantable con la Constitución.

“Lejos de retóricas y de engaños, el Poder Judicial cumple cotidianamente su encomienda, sin sobresaltos, sin ocurrencias y sin generar intrigas públicas. Simplemente respeta el Estado constitucional de Derecho”, dijo Pérez Dayán.

“Fieles a nuestra vocación, no nos perturbamos con mensajes aviesos, no nos extraviamos en provocaciones, y menos aún nos distraen los despropósitos mediáticos. Queda absolutamente probado que eso no es lo nuestro. Sin sometimiento alguno, como todo juzgador independiente y libre, honramos diariamente nuestro compromiso con trabajo eficaz y honesto, nada más”, agregó.

“Este informe es una ocasión propicia para refrendar la importancia de la independencia judicial, pues, aunque esta pueda resultar incómoda para quienes no se les da la razón, es un faro que guía a las personas juzgadoras hacia la protección irrestricta de nuestra Constitución”, dijo, por su parte, Pardo Rebolledo.

“Ratifico nuestro compromiso inquebrantable de garantizar la defensa de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y la preservación de la independencia judicial”, agregó a nombre de los miembros de la Primera Sala de la SCJN.