No caímos en provocaciones; infiltrados querían vandalizar Palacio Nacional: AMLO

“Aunque traían sopletes, marros y martillos, pero no hubieron sobre todo daños a las personas, sí hubo mujeres policías quemadas, no graves, afortunadamente. Ni civiles ni policías graves. Salimos bien.

“Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Si no se pone el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, tanto a las que protestaron, y protestaron hombres también”, aseveró el político tabasqueño.

“Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la Ciudad [de México], especialmente a las mujeres policías que resistieron estoicamente a agresiones y que no cayeron en la provocación, que se puede decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes”, indicó el mandatario nacional.

“Afortunadamente se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia, el día de ayer [8 de marzo], y se resistió frente a la provocación”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que la valla metálica que se colocó frente a Palacio Nacional ayudó a detener la provocación durante las protestas por el Día Internacional de la Mujer, además de que no se cayó en la “trampa” de la violencia.

“Esto creo que muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores, que se garantizan las libertades, se evita la confrontación, se evita la violencia, y vamos a seguir adelante con el proceso de transformación del país”, comentó.

“Es nuevo, las protestas contra el Gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectado sus intereses y privilegios”, recalcó.

“Hasta me extrañó que ahora los medios de información, como fue tan evidente la provocación, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia como sucede en otros casos, no salieron a lanzarse en contra del Gobierno, los medios nacionales pero los internacionales sí”, señaló.

“Que digamos no a la violencia de manera rotunda, no se justifica la violencia bajo ninguna circunstancia, no hay razón para el uso de la fuerza bruta”, argumentó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.

Este mismo día, personal de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México retiró las vallas metálicas, las cuales se colocaron desde el pasado 5 de marzo, en la Plaza de la Constitución, del Zócalo de la capital de la República.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, al que fueron convocados grupos feministas para marchar en la denominada #8M, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reportó un saldo de 62 policías y 19 civiles lesionadas. De este total, 9 elementos de dicha institución y una civil fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.