Luego de reunirse con magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Xóchitl Gálvez sostuvo que no veía un escenario para que se anularan las elecciones del 2 de junio del presente año.

La política hidalguense dijo que el motivo del encuentro fue para llamar a la Presidencia de la República a que cumpliera las 51 medidas cautelares ordenadas por el TEPJF, para que dejara de intervenir en el proceso electoral, y para evitar que la violencia del crimen organizado interviniera en los comicios.

“¿Se puso sobre la mesa un escenario de eventual anulación de los comicios?”, cuestionó un reportero a la senadora con licencia, al término de la reunión. “No se puso sobre la mesa ese escenario. Lo que se puso sobre la mesa es la calificación, y lo que los magistrados aseguraron es que va a haber calificación de la elección presidencial”, respondió.

Asimismo, Gálvez Ruiz reconoció que no existía una sanción en la ley a fin de que la figura presidencial no interviniera en las elecciones, pero enfatizó que sería el TEPJF la que validaría los resultados de los comicios, no el mandatario nacional.

“A ver, lo que me queda claro es que quien califica la elección es el Tribunal, no el presidente”, indicó la candidata presidencial, quien también señaló que le solicitaron al TEPJF que instruyera al Instituto Nacional Electoral (INE) para que asumiera facultades de los organismos electorales locales, en las zonas donde existía mayor riesgo de intervención del crimen organizado.

“A ver, yo creo que es bueno el diálogo. Yo creo que es bueno poner las cosas en la mesa, lo que más nos preocupa en este momento es la violencia. Nosotros queremos que haya una elección donde la gente pueda salir a votar. Porque sabemos que si la gente sale a votar vamos a ganar”, indicó la política hidalguense.

Tras quejarse de que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se mete en la elección en favor” de Claudia Sheinbaum, la senadora con licencia afirmó que no había condiciones de equidad en la contienda electoral.

“El presidente se mete en la elección a favor de su candidata y nosotros lo que hemos dicho a los magistrados es que esto no es piso parejo”, dijo Gálvez Ruiz, quien también contó que cuando protestó por las conferencias de prensa matutinas del mandatario nacional, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF se concretaron a señalar que habían emitido las medidas cautelares correspondientes.

“Se habló de las medidas cautelares del presidente, son 51 medidas, 17 están en firme y lo que dijimos nosotros es que no pasa nada. El presidente sigue incidiendo y se decidió no cancelar las mañaneras, pero el presidente sigue intervenido en el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares y todo esto es parte de la calificación final”, explicó.

La senadora con licencia reveló que se quejó con los magistrados “de que el presidente ha afectado” su candidatura, “con dichos que fueron falsos diciendo que quería quitar los programas sociales”. Ante ello, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF sugirieron que se impulsara una reforma constitucional para que fuera posible sancionar al titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero de qué nos sirve, al Tribunal le faltan más dientes, pero tendría que haber un presidente que cumpliera la ley [...] Pero el presidente es un presidente que no respeta la ley y que ha decidido tomar partido por su candidata a como dé lugar”, insistió Gálvez Ruiz, quien informó que presentó un juicio por el incumplimiento del INE en materia de violencia electoral.

En la reunión con los magistrados de la Sala Superior de la Sala Superior del TEPJF, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” estuvo acompañada por Marko Antonio Cortés Mendoza, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y José de Jesús Zambrano Grijalva, presidentes de los comités ejecutivos nacionales del PAN, PRI y PRD, respectivamente.

Además de Santiago Creel Miranda, coordinador de su campaña; Kenia López Rabadán, su jefa de Oficina; de Ángel Clemente Ávila Romero, representante del PRD ante el INE y Raymundo Bolaños Azocar, apoderado legal del CEN del PAN.

En la reunión estuvieron presentes los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso -presidenta de la Sala Superior del TEPJF-, así como sus homólogos Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón. La única ausente fue Janine Madeline Otálora Malassis.