Al volver a defender su estrategia de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en México no había más violencia, sino que lo que había eran más homicidios.

Al ser cuestionado al respecto, durante su conferencia de prensa matutina, aseveró que se redujeron en 22 por ciento los índices de asesinatos durante su Administración, en comparación con el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto.

“Todo eso [los programas sociales], no está ayudando a bajar los índices de violencia, claro, es poco a poco, porque venimos de una decadencia, de una crisis mayúscula, extrema, nunca vista, eso fue lo causó la política neoliberal, la política del pillaje”, enfatizó.

“Te voy a mostrar, porque a eso vamos, ¿por qué dices no baja o por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos”, declaró.

“Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas, ¿y cuándo crees, te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos? Durante el periodo neoliberal o neo porfiristas, las bandas más famosas, no estoy hablando de las bandas musicales”, indicó.

“Ahí las cuentas que nos hacen, parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos, o cómo nos dejaron el País en cuanto a violencia. Aquí están, peor no [el número de homicidios en la actualidad], no, no, no”, sostuvo.

Según el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, del 1 de diciembre de 2018 al 5 de mayo de 2024, periodo de la Administración encabezada por López Obrador, las fiscalías estatales y la federal se han registrado 186 mil 139 homicidios dolosos en México, en promedio, con 78.3 víctimas al día.

Antes, el Mandatario nacional volvió a defender el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, debido a que, según él, no se les ordenaba reprimir, respetaban los derechos humanos y auxiliaban a la población.

”Y ahora se innovó de que nos ayuden tanto Marina como [Secretaría de la Defensa] Sedena, en la tarea de seguridad pública, porque la Constitución se los impedía, de esas cosas que existían y que había que actualizar. Porque ¿qué es lo que más nos preocupa a los mexicanos? La seguridad”, reveló, quien también condenó que gobiernos “conservadores” solo querían resolver el problema de la inseguridad con medidas punitivas, pero él apostaba a atender las causas.

”Lo que ha ayudado más es la política social, porque para los conservadores, los fachos, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Y nosotros pensamos de otra forma, estamos atendiendo las causas, y eso como estaba muy abandonado, y era mucha la corrupción, era lo que impulsaba el que el que hubiesen muchos delitos y homicidios, mucha violencia”, abundó.