“No lo sé, tiene que contestarlo la Fiscalía, no tengo yo conocimiento”, agregó.

Con respecto a la pregunta directa sobre si en efecto existe una carpeta iniciada por la Fiscalía contra Santiago Taboada, la mandataria capitalina prefirió no contestar.

Además, reiteró que no hay una implicación política, justo como lo denunció el edil, ya que se trata de un tema de afectación a la ciudadanía y a la capital del país.

“Me han confirmado que se libraron órdenes de aprehensión contra uno de mis colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en mi administración. Desde que anuncié mi decisión de buscar la jefatura de Gobierno estas acciones de persecución política se han intensificado”, dijo en un video subido a sus redes sociales.

A aquellas personas que son presuntamente ligadas en los casos de órdenes de aprehensión, Taboada expresó su respaldo debido a la confianza que les tiene por su labor profesional.

“Con la intención de intimidarme, me han fabricado carpetas de investigación sin que me permitan conocer siquiera de qué se me acusa”, agregó.

Además, acusó a la Fiscalía por encubrir casos en los que la mandataria capitalina ha sido criticada, como las tragedias de las Líneas 3 y 12 del Metro, el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva o el derrumbe del Colegio Rébsamen durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

“Esta Fiscalía no logra aclarar el atentado contra un periodista, pero eso sí, es una maquinaria eficaz para perseguir opositores como en los peores regímenes autoritarios”, sostuvo.