El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no había razones para oponerse a la entrada en vigor del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en un inicio tendría, al menos, 40 mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO reveló que ya se tenía calculado el número de los primeros beneficiarios de la reforma.

Según la información difundida a través de las pantallas del Salón Tesorería del Palacio Nacional, las personas beneficiadas empezarían a recibir recursos del nuevo fondo de pensiones a partir del 1 de julio de 2024.

“No, no hay resistencia, es que es un asunto legal, ellos lo saben, no ha habido ninguna resistencia de las Afores, pero claro, estos son representantes, por telepatía entienden, no hace falta que les digan, además, si no es oficial es oficioso”, comentó el presidente.

“Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse, entonces, afortunadamente tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes hacer las entregas”, indicó el mandatario nacional.

“Yo no sé, de veras, no los entiendo, porque a ver, dicen: ‘se van a robar las Afores, te van a dejar sin pensiones’, pero además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores; es pensión para pensión”, argumentó el político tabasqueño.

Respecto a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) determinara que la reforma era inconstitucional, el titular del Poder Ejecutivo Federal apuntó que podría suceder, porque, según él, “son capaces de todo”.

“Son capaces de todo, son capaces de todo, yo tengo muy mala experiencia es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero, bueno, y que tal que me equivoque y me van a dar mi tenga para que aprenda. Me gustaría”, enfatizó López Obrador.

Además, el mandatario nacional pidió poner una tabla con ejemplos estimados de los últimos salarios de los trabajadores, cuánto recibirían con el antiguo régimen de pensiones y cuánto sería la compensación que obtendrían con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Por ejemplo, último salario 6 mil 800, iba a recibir 4 mil, ¿no?, 61.2 por ciento. Este es el complemento, 2 mil 600, ¿para qué? Para que reciba el 100 por ciento [...] Pero hay casos como este, 7 mil, le iban a entregar 3 mil, 49.9%, se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100 por ciento”, insistió el presidente.

“Siempre va a haber recursos [en el Fondo de Pensiones para el Bienestar], nunca van a faltar, estamos juntando todos los recursos para que tenga fondo siempre”, garantizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien agregó que si el dinero se utilizara para construir una autopista, un tren o inclusive un hospital, podrían cuestionar ‘¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para esto’”.

Un día antes, Jorge Romero Herrera, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Elizabeth Pérez Valdez, respectivos coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al sistema de pensiones que entró en vigor el 1 de mayo de 2024.

Durante una conferencia de prensa Romero Herrera, Moreira Valdez y Pérez Valdez anunciaron el recurso interpuesto ante el máximo tribunal constitucional, para, según ellos, evitar que el Gobierno Federal encabezado por López Obrador, se apoderara de los ahorros de los mexicanos.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro detalló que la reforma aprobada disponía de manera automática del dinero de las cuentas inactivas para crear un fondo de 40 mil millones de pesos, para pagar un complemento de pensión para otras personas.

“El Gobierno decidió quedarse con los recursos de las y los trabajadores de este país. Decidimos acudir a la acción de inconstitucionalidad. El día de hoy, con la firma de todos las y los diputados de los tres partidos, obviamente encabezados por mis compañeros coordinadores se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, destacó Moreira Valdez.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión señaló que la gente debía recordar que se impuso una reforma que, según él, le quitaba a las personas mayores de 70 años de edad, un dinero ahorrado para su retiro, mismo que no habían reclamado.

“Era un recurso privado que era tuyo, lo que hicieron fue quitártelo por decreto. La mayoría de Morena oficialista de la 4T, por más que lo quieran maquillar, por más que quieran decir que sigue de una manera individualizada, lo que hicieron fue, sin preguntarte, quitarte tu dinero. Y eso en este País es ilegal”, precisó Romero Herrera, quien también aseveró que eso se llamaba confiscar bienes y algunos dirían que eso era “robar” los bienes de la gente.

“A eso equivale, para todas las personas que tengan una cuenta corriente bancaria, es absoluta la equivalencia a que mañana te enteraras que el Gobierno sustrae tus ahorros de tu cuenta bancaria para llevársela a un fondo público sin tu consentimiento. Bueno, pues aquí y en China eso se llama confiscarte tus bienes”, enfatizó el diputado panista.