Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, acusó una extorsión criminal en su contra, para “derrumbarlo” emocionalmente por parte de grupos que se sienten presionados por los delitos que cometieron, entre ellos, los abogados señalados por Juan Ramón Collado Mocelo, quienes, dijo, lo acusan de buscar una venganza personal.

Según el testimonio de Collado Mocelo, los abogados son: Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez -cercanos al ex funcionario federal-, así como David Gómez Arnau, financiero y representante de Grupo Afirme.

“Estamos ante una verdadera extorsión mediática criminal, para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, logramos mantenerlos en la cárcel”, dijo Gertz Manero, entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Acusó ser objeto de una “extorsión mediática criminal”, por la intervención telefónica de la que fue víctima, por lo que, según anunció, ya presentó la denuncia y está en manos del Ministerio Público Federal, donde no puede intervenir.

Gertz Manero indicó, también, que usaron un sistema de espionaje que crearon en 3 o 5 días -con lo que los responsables incurrieron en cuatro delitos del fuero federal-, para intentar “derrumbarme emocionalmente” y desprestigiar el trabajo que está llevando a cabo en la FGR, en contra de grupos que están siendo investigados.

Además, descartó que tuviera alguna enemistad con Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, e insistió que no hay intereses personales en los procesos de investigación que realiza la Fiscalía General de la República.

“No pasa por mi cabeza renunciar. Estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para linchar al fiscal, porque atenta contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, logramos mantenerlos en la cárcel”, insistió.

Aunado a lo anterior, informó que, a la espera de que reciba la convocatoria, la próxima semana, entre el miércoles 16 y el jueves 17 de marzo, comparecerá ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia del Senado.

El titular de la FGR advirtió que continuará litigando con el fin de obtener justicia por la muerte de su hermano Federico Gertz Manero y que los presuntos responsables sean castigados.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía no se ha involucrado de ninguna manera en las indagatorias por el fallecimiento de su familiar, por lo que insistió en que no está usando su cargo para obtener venganza personal en este caso.

“Lo voy a litigar, lo estoy litigando y voy a hacer lo que sea necesario porque es la vida del único pariente que me quedaba, una persona con la que yo tenía una relación profunda de cariño”, advirtió Gertz Manero, quien insistió en que la muerte de su hermano, ocurrida hace 7 años, fue responsabilidad de Laura Morán Servín, su pareja sentimental y de su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, por lo que aseguró que seguirá buscando que ambas sean imputadas por asesinato.

El titular de la FGR reiteró que las acusaciones en su contra, respecto de que utiliza la Fiscalía General de la República para obtener una venganza personal contra su ex cuñada por el fallecimiento de su hermano, son parte de una campaña de “extorsión mediática”.

“Yo soy simplemente una víctima y un ofendido en un delito que lleva 7 años de litigio en el fuero común, que nunca ha pasado por la FGR, que no hay una sola diligencia en un juicio local porque no podría haberla, y que todo este armado no es más que una extorsión mediática”, recalcó Gertz Manero.

El titular de la FGR también reveló que la orden de aprehensión contra Ricardo Anaya Cortés -ex candidato presidencial de la colación “Por México al Frente” -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-, “está pendiente [...] es una cuestión de tiempo”.

Además, Gertz Manero aseguró que la investigación contra Anaya Cortés no es un tema personal y que, por el contrario, el ex candidato presidencial se puede defender. Asimismo, afirmó que el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), no se ha caído, sino que sigue firme y se continúa procesando.

“¿Pero cómo se va a caer el caso de Lozoya? El caso tiene dos vertientes: Odebrecht y Agro Nitrogenados”, detalló el titular de la FGR. Respecto a la tardanza que ha habido en resolverlo, insistió en que la Fiscalía General de la República no decide dichos tiempos, sino que son responsabilidad del Poder Judicial.

Gertz Manero acusó, además, que por un descuido de algunos funcionarios que debían mantener en reserva el caso, Lozoya Austin se enteró de la indagatoria, lo que le permitió salir del país. “Dijeron que nunca lo íbamos a encontrar, lo encontramos; dijeron que íbanos a perder todos los juicios en España, los ganamos”, presumió.

Por otra parte, adelantó que la FGR sí procederá en el caso de los ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y ex miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), denunciados por la Fiscalía General de la República, por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada.