También señaló estar preparado para la contienda interna de Morena e incluso presumió llevarle ventaja a sus contrincantes. Asimismo, adelantó que no volverá a Palacio Nacional hasta octubre de 2024.

Después de presentar su renuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ahora ex Canciller se dijo contento por la etapa que emprende.

Ebrard Casaubón salió de Palacio Nacional con una camiseta color blanca, con la leyenda “Sonrían, todo va a estar bien”, y se dirigió a un restaurante en el Centro Histórico de la Ciudad de México para ofrecer su primera conferencia como aspirante de la candidatura presidencial de Morena.

“Le dije [a López Obrador] que muchas gracias por todo, nos acordamos de muchas cosas que pasamos en estos cinco años, de lo que fue la tensión con Estados Unidos, cómo la resolvimos”, reveló el ahora ex titular de la SRE.

“Ya le dije [al Presidente]: ‘Bueno ya me voy a caminar, me voy a poner mis tenis y mi camisetita’, y miren ya, estamos listos. Nada más me falta mi morralito”, señaló Ebrard Casaubón, para después mencionar que dejaba el cargo contento y entusiasmado.

“Ya no soy el Secretario de Relaciones Exteriores, ya nada más soy Marcelo [...] ¡Sonrían y vamos a estar muy bien [...] El plan es ganar y vencer [...] Nuestro destino es la victoria, los conformistas no están en nuestro equipo”, declaró el ex Canciller, en una posterior conferencia de prensa.