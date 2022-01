‘No se perdona impuestos a nadie’: Segob; ‘no pagaré un rábano’, señala Salinas Pliego

MÉXICO._ Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), adelantó este jueves que una vez que se concrete la venta del Banco Nacional de México (Banamex), se deberán pagar tributos al fisco, porque “aquí no se perdona impuestos a nadie, era un ejercicio del pasado”.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, se cuestionó al funcionario federal si se cuenta con un plan para supervisar la venta de Banamex, ya que en 2001 -cuando Citigroup lo adquirió- no se realizó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Hernández acotó que a diferencia de esa ocasión, ahora se cuenta con instrumentos legales que permiten “que en operaciones bursátiles, de venta de acciones se pague el correspondiente impuesto”.

El titular de la Segob refirió que el miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó lo referente a la venta de Banamex, “no es un retiro de operaciones del país porque en todo si se concretiza la venta seguirá con otros propietarios operando el Banco Nacional de México aquí en nuestro país, es la transferencia de activos como hemos venido mencionando”.

“La SCHP detallaba en el mismo boletín en qué términos ellos iban a estar al pendiente de una transacción, de esta transacción en específico, la ley otorga a las autoridades hacendarias diversos mecanismos de control o de vigilancia de que una operación de esta magnitud se lleve en estricto apego a la legislación vigente”, indicó López Hernández.

“¿No habría posibilidad de qué se les perdonaran los impuestos por ejemplo o que no se pagaron?”, se le cuestionó. “Ustedes saben que una de las medidas de política pública que este gobierno federal y esa fue una propuesta del presidente desde el inicio de la administración es que aquí no se perdona impuestos a nadie, ese era un ejercicio del pasado”, respondió.

“Eso afortunadamente ya cambió, forma parte de esta transformación que inició en el país, que inició el Presidente López Obrador, de tal manera que si una venta de estas implica el pago de impuestos, pues éstos deberán pagarse en tiempo y forma”, recalcó el funcionario federal.

“La salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados, mismos que de parte de la Secretaría de Hacienda recibirán un tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración, el cual, en nuestro ámbito, trataremos con estricto rigor y rectitud”, indicó la SHCP, el miércoles.

“Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México; por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, Hacienda no lo hizo público”, reveló en un comunicado, la institución, misma que refirió que Jane Fraser, directora general de Citigroup, vino personalmente a México a explicar dicha decisión.

“Enfatizó que Citigroup mantendrá en nuestro País sus actividades de banca corporativa mayorista, lo que implicará nuevas inversiones. Puntualizó que se trata de una decisión corporativa derivada de su política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos”, comentó la SHCP.

“Esta política es consistente con su salida, desde 2021, de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina”, agregó la SHCP, que consideró que la medida va en línea con la evolución histórica de dicho banco, cuya prioridad siempre ha sido la banca corporativa, hasta las fusiones que realizó en la década de los 90 del Siglo pasado, por lo que el banco regresa a su negocio tradicional a nivel mundial.

“El anuncio de Citigroup de su salida de los negocios de banca minorista y empresarial en México, como parte de su nueva visión estratégica global, no afecta su decisión de seguir operando en nuestro país [...] Consideramos significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país”, manifestó la SHCP.

SALINAS PLIEGO DICE NO PAGARÍA UN “RÁBANO” AL SAT Y MUESTRA INTERÉS EN COMPRAR BANAMEX

El empresario Ricardo Salinas Pliego mostró en la red social Twitter su interés en comprar Citibanamex, pero a la par le recordaron que le debe entre 32 mil y 40 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No, no pienso pagar ni un rábano” fue la respuesta que le dio a un usuario que le recordaba sobre la deuda con el fisco. Y al mostrar su interés por comprar Citibanamex cuestionó que “¿cuánto pedían por ese changarro?”.

El conjunto de empresas del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego debían alrededor de 40 mil millones de pesos de impuestos pendientes de pagar, según reveló el 4 de febrero del 2021 Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT.

Asimismo, la funcionaria federal aseguró durante una entrevista en la cadena La Octava, que la autoridad fiscal ya había ganado al Grupo Salinas y al Grupo Elektra seis juicios en primera instancia, y uno de esos también fue favorable para el SAT en segunda instancia.

La jefa del SAT indicó en la entrevista que los grupos del empresario regiomontano debían aproximadamente 32 mil millones de pesos en montos históricos, cifra que todavía se debía actualizar al valor de ese momento.

“Acabo de dar positivo a Covid y me siento bien. Hay que ser valientes y entender que a todos nos va a dar Covid. Con o sin vacuna, no tengan miedo. Vamos a luchar y aguantar, México no se debe detener. Desde casa tendré más tiempo para estar aquí con ustedes”, dijo Salinas Pliego, este jueves 13 de enero, quien en octubre del 2020 se contagió del SARS-CoV-2 por primera vez.