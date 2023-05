Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó la importancia de distinguir entre la legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de estas como un medio para obtener aprobación social.

“Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social”, dijo la Ministra, durante su participación en la conmemoración de los 25 años del Instituto Federal de la Defensoría Pública que depende del Consejo de la Judicatura Federal, el cual también preside.

“La diferencia podría parecer sutil pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la ley da a la propia institución [...] No debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, no debe estar, en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”, señaló Piña Hernández.

“No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social; sin embargo es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social”, agregó la Ministra.

Recordó que las instituciones públicas están sujetas a la constante aprobación y consecuentemente a la legitimación social. También resaltó que los aniversarios institucionales conllevan de forma obligada un ejercicio de memoria individual y colectiva, en el que se debe revisar con autocrítica el pasado, analizar el papel de la institución frente a las siempre cambiantes demandas políticas, sociales, y culturales de la actualidad.

Además, reconoció que las personas defensoras y asesoras jurídicas públicas tienen la enorme tarea de hacer frente a las desigualdades que caracterizan el acceso a la justicia en el país. También dijo que si bien los orígenes de esa “dolorosa injusticia” no están en sus manos, la posibilidad de contenerla sí se encuentra en cada decisión que en el IFDP se tome.

“El resultado de los juicios depende, en buena medida, de que ustedes defiendan los reclamos de las personas de manera ética, novedosa y creativa. Reten al derecho a ser más justo, reten al sistema de invisibilizar y, frecuentemente, ignora los derechos de los desaventajados”, pidió la Ministra, que también reconoció que la cantidad de trabajo es abrumadora. No obstante, aseguró que desde diversos frentes trabajan para impulsar y fortalecer mecanismos de acompañamiento en esta fundamental labor.

“Asumo, junto con ustedes, el reto, los retos, que nos plantea la especialización adecuada para atender satisfactoriamente la defensa de los derechos de las infancias, de las personas con discapacidad, de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas de la diversidad sexual, entre otros muchos”, enfatizó.

Por último, llamó a los integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública a recordar que en cada asunto que defiendan o asesoran, se encuentra inmersa la afectación a la vida de una persona o una familia.

“Que este día nos sirva para recordar que somos un gran equipo, aunque trabajemos desde distintos escritorios, tenemos un fin común: garantizar a las y los mexicanos el acceso a la justicia en los términos que mandata nuestra Constitución, a la que juramos defender y obedecer [...] He ahí los principios que marcan nuestra actuación y, a partir de los cuales, habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social”, insistió.