Nuevo sistema de riego favorece a Sinaloa y otros 17 estados, informa Sheinbaum

Durante su primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el desarrollo de un sistema de riego agrícola que ya beneficia a 18 estados de la República, entre ellos Sinaloa.

Desde el Jardín de Honor del Palacio Nacional, señaló que se trata de un proyecto histórico de tecnificación en 18 distritos de riego en entidades como Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Michoacán y Sonora, entre otros.

“Por primera vez en la historia desarrollamos un proyecto ambicioso de tecnificación de riego agrícola en 18 distritos”, enfatizó.

Además, informó que su Administración logró desprivatizar y recuperar para la Nación 4 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a cuatro veces el suministro anual de la Ciudad de México.