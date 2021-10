‘Oficinas de investigación financiera no han dado resultado’, dice AMLO de Pandora Papers

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no es novedad que políticos trasladen dinero al extranjero, como lo reveló la investigación periodística internacional Pandora Papers, por lo que pidió que se abran investigaciones y que se persigan los posibles delitos que se hayan cometido.

“Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo los que sacan dinero que no evadan impuestos. Ver si existen delitos qué perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones”, afirmó el mandatario nacional.

Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés) -que involucró a más de 600 comunicadores y una docena de medios alrededor del mundo-, reveló que cuando menos 3 mil mexicanos se llevaron sus capitales a paraísos fiscales para evadir impuestos o en operaciones sospechosas en lavado de dinero.

La investigación revisó 11.9 millones de archivos en 2.94 terabites, lo que hace a esta filtración la más grande de la historia, después de la conocida como Panama Papers. Dentro hay datos de 14 despachos financieros ubicados en diversos lugares del mundo, entre los que están Vietnam, Belice, las Bahamas y Seychelles.

Los Pandora Papers exhiben cómo unos 3 mil mexicanos han creado sociedades de papel durante los últimos 25 años, para comprar, en algunos casos propiedades, jets privados y yates, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.

Dentro de los casi 12 millones de documentos filtrados desde 14 compañías internacionales, destacan Julio Scherer Ibarra, ex titular Consejería Jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y, Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal.

Aparecen también el senador Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario de Morena, y Julia Abdala Lemus, pareja desde hace más de 20 años de Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y, María Asunción Aramburuzabala Larregui, considerada la sexta persona más rica de México.

El presidente reconoció que ya sabía de que personas vinculadas a la autodenominada “Cuarta Trasformación” serían mencionadas en la investigación, pero cuestionó que los medios solo hayan destacado a cuatro de los al menos 3 mil mexicanos involucrados.

“Son muchos, 3 mil. Son 3 mil y salen tres, hasta en los periódicos y medios en donde los dueños están en las listas, sacan tres nada más, Arganis, Julio Scherer, son los únicos de 3 mil”, comentó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en Puebla.

López Obrador compartió que el hoy titular de la SCT se acercó hace un tiempo a compartirle su preocupación porque se publicaría información de su traslado de dinero a un paraíso fiscal. Según lo explicado por el presidente, el ingeniero trasladó 3 millones de pesos que recibió a su salida de la constructora ICA, en 1998, pero fue supuestamente defraudado.

“Me dijo: ‘estoy preocupado porque me pidieron informe sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron’, o sea que lo tranzaron, ‘y no solo a mí, sino a varios, y va a salir este asunto, y quiero informarle que eran unas acciones que cobré de ICA’”, recordó el mandatario nacional.

“Le pregunté cuánto, dijo ‘3 millones de dólares’. No, de pesos, no mucho, ¿cuándo? ‘Cuando salí de ICA’, hay que esperar la investigación, de estas trasferencias de fondos, y ayer me mandó un recadito porque le dije que seguramente me iban a preguntar”, insistió López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que el domingo volvió a confirmar esta información con el titular de la SCT. Mientras que de Scherer Ibarra destacó ya no trabaja en el Gobierno Federal, mientras que Guadiana Tijerina es legislador, por lo que lo que le interesaba más el caso de Arganis Díaz Leal. Al respecto de la pareja sentimental del titular de la CFE, López Obrador dijo que Abdala Lemus es “empresaria” y “tiene sus recursos”.

“Pues que es la claro como todos y que además se sepan sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despacho, porque estoy enterándome de que había despacho, bueno hay en todo el mundo que son los que manejan todo este gráfico de dinero, en llevar a guardar el dinero a los llamados paraísos fiscales y desde luego que también hay fondos financieros, entonces que te aclare también el origen del dinero porque hay empresario, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo”, señaló el político tabasqueño.

“Y les corresponda a los de la unidad de investigación financiera, pero si por ley es una obligación que tienen, una responsabilidad, lo mismo el [Servicio de Administración Tributaria] SAT, la Procuraduría Fiscal, que tiene que hacer, a todos, a todos”, respondió López Obrador.

El mandatario nacional planteó que el traslado de capitales al extranjero es un asunto al que recurrieron algunos políticos como Raúl, el hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, al finalizar el sexenio comprendido entre 1988 y 1994.

“La lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero, una lista grande y hay de todo, bueno, decirle a los jóvenes desgraciadamente no es novedad. Los que tiene ahora 20 años, no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado 100 millones de dólares utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank”, explicó el político tabasqueño.

“Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que lo que sacan dinero que no evadan impuestos, ver si existe delito en todos estos casos y abrir investigaciones. Pero si se da la noticia ayer cuando fue lo de Raúl Salinas, si no me equivoco en 1992 o 94, en dos años sacó 100 millones de dólares, cuántos años tiene desde entonces, 27 años, el que tiene ahora 26 años, que ya incluso terminó la carrera, si estudio, no había nacido”, dijo el mandatario nacional.

López Obrador recordó que por este evento, en el mundo varios gobiernos crearon oficinas de investigación financiera, como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, sin embargo, dijo que “por lo que estamos viendo no han dado resultado”.

El domingo, tras la publicación de los Pandora Papers, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que en México ya se inició la investigación sobre el dinero que movieron a paraísos fiscales alrededor de 3 mil mexicanos.

JULIO SCHERER IBARRA

En el caso de Julio Scherer, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en 2017 era el único propietario de 3202 Turn Ltd, una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde tenía activos de dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado.

Las acciones de la sociedad presuntamente las recibió en 2011 de una familia de empresarios mexicanos que estaban entre sus principales clientes. Según los documentos a los que tuvo acceso la investigación, dicha compañía “offshore” posee el 100 por ciento de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.

Bajo el mismo nombre que la compañía ubicada en las Islas Vírgenes, hay una registrada en Miami, que se denomina 3202 Turn LLC. Esta empresa es propietaria de un departamento lujoso con vista al mar en la misma ciudad de Florida. El inmueble fue comprado en 2006 por 1.2 millones de dólares y, según el registro oficial del condado de Miami Dade, los impuestos de vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016.

La empresa en Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer Ibarra entró al Gobierno mexicano, pero la compañía de Florida sigue siendo propietaria del departamento. Según la investigación, el ahora ex funcionario federal declinó responder preguntas respecto a las empresas y el departamento.

Scherer Ibarra justificó que la investigación alude a un periodo en su carrera en el cual “no era funcionario público sino profesionista independiente”, por lo que “me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, dijo.

JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL

Por su parte, Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998, en las Islas Vírgenes Británicas, de la cual, según la investigación, entre 1998 y 2003, el funcionario federal tuvo el poder general.

La compañía fue formada con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, quien en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en Estados Unidos por un fraude millonario.

Arganis Díaz Leal reconoció a los investigadores su participación en la sociedad, pero aseveró que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.

“Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, aseguró. Además, el titular de la SCT Federal indicó que aún no ha recuperado su inversión, pero no aclaró si sigue vinculado a la firma ni si reportó esos bienes en su declaración patrimonial.

ARMANDO GUADIANA TIJERINA

El senador Armando Guadiana Tijerina, del grupo parlamentario de Morena, también aparece junto con su familia como cliente de Stanford. El también empresario taurino y carbonífero creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas.

La estructura fue creada a través del agente Alcogal con un depósito inicial de 250 mil dólares y el senador coahuilense aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasan a ser beneficiarios en partes iguales.

Guadiana Tijerina reconoció en entrevista con los realizadores de la investigación la creación de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero aseveró que no invirtió en ella. En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó como senador esa inversión no aparece.

Respecto a lo reportado en su declaración patrimonial, el senador afirmó que “ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial, entendieron que si no tenía conflicto de interés”.