Oposición en San Lázaro rechaza Reforma Electoral de AMLO

La coalición legislativa Va por México en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechazó la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que descartaron la posibilidad de respaldar la realización de un periodo extraordinario.

Durante una conferencia de prensa, Jorge Romero Herrera; Rubén Moreira Valdez; y, Luis Espinosa Cházaro, coordinadores de los grupos parlamentarios en San Lázaro, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, refrendaron su alianza legislativa.

Ello en contra de cualquier intento de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) o de cualquier reforma que vaya en contra de la democracia. Además, anunciaron que cada una de las bancadas presentará su propia iniciativa.

Romero Herrera dijo que meterse contra los árbitros electorales “porque traen un pique personal es algo que jamás vamos a apoyar [...] nosotros vamos a defender la representación proporcional a muerte”. Asimismo, señaló que los gobiernos autoritarios tratan de desplazar ese tipo de representación a pesar de que ellos llegaron por esa vía.

“No sé qué pasa por la cabeza del gobierno de la 4T cuando saben que ocupan los votos de la oposición y una semana después de una reforma rechazada y en donde nos llaman traidores a la oposición, nos mandan la reforma electoral Cámara de Diputados. Cualquier reforma que busque destruir a las instituciones no tendrá los votos de la oposición”, indicó el coordinador de los diputados federales panistas.

Por su parte, Moreira Valdez expuso que la iniciativa que está circulando “habrá que checarla bien, pero lo que escuchamos en la mañanera no hay condiciones para que se discuta en un periodo extraordinario, pero si al final de todo insisten en sus propuestas, pues van a tener el mismo resultado, que es producto de que no se buscan los consensos, los acuerdos [...] nosotros estamos conformes con la labor del Instituto Nacional Electoral”.

“En el PRI es muy sencillo, nosotros recibimos esta iniciativa, de entrada, hay cosas que vemos que no tienen futuro. Por otro lado, igual que Acción Nacional y que el PRD presentaremos nuestras propuestas, serán distintas, hay ciertas perspectivas de nación que aún estamos unidos, son diferentes, lo haremos antes del periodo siguiente”, puntualizó el coordinador de los diputados federales priístas.

“Vamos a revisar lo que nos mandaron con todo respeto, y algunas de las cosas no le vemos futuro”, indicó y agregó que “nosotros no estamos por ningún Periodo Extraordinario para que se trate ningún tema”, agregó el ex gobernador de Coahuila.

Por su parte, Espinosa Cházaro indicó que “no van ocurrir periodos extraordinarios atrabancados que pretendan discutir de espaldas a la nación un tema tan importante como la reforma electoral” y dijo que el PRD defenderá la representación proporcional y la autonomía del INE, que pretende vulnerar la iniciativa presidencial.

Diputados reciben iniciativa de Reforma Electoral de AMLO

La Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre otros aspectos, prevé la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para ser sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), además de plantear la eliminación de los diputados y senadores plurinominales o de representación proporcional.

El proyecto de reformas y adiciones a 18 artículos de la Constitución Política fue recibido por la Dirección General de Proceso Legislativo en el Palacio de San Lázaro a las 15:30 horas del 28 de abril del 2022.

La Mesa Directiva de la Cámara baja, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, notificará al Pleno la recepción de la iniciativa y la turnará a comisiones antes de concluir la última sesión del actual periodo ordinario del 28 de abril del 2022.