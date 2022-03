Palacio Nacional amanece rodeado de vallas metálicas por 8M; mujeres le pintan ‘México feminicida’

Desde las 18:00 horas de ayer lunes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, vestidos de civil, cercaron con vallas metálicas de más de dos metros de altura el perímetro alrededor del Palacio Nacional, ya que, según las autoridades, se esperan violentas movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M).

Según diversos medios nacionales, Luis Rodríguez Bucio, comandante general de la Guardia Nacional, acudió a la Plaza de la Constitución para supervisar la colocación de las vallas metálicas.

Desde el 5 de marzo, diversos inmuebles y monumentos del Centro Histórico, como el Hemiciclo a Juárez, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes, también fueron resguardados.

Luego, alrededor de las 21:00 horas, mujeres comenzaron a llegar al Zócalo capitalino, para pegar sobre las vallas metálicas, carteles con los rostros de mujeres que han sido asesinas, mientras que otras féminas pintaban la consigna “MÉXICO FEMINICIDA” y gritaban: “¡Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!”.

En la conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunas mujeres que participarán en la marcha se están preparando con sopletes, marros y bombas molotov, para manifestarse de forma violenta.

“¿Apostar a la violencia? No. Tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo. Por eso también hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones. Y que no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov”, afirmó.

“¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, esa es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política”, señaló el mandatario nacional.