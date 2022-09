PAN amaga al PRI por militarización del País

Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), dio a escoger al Partido Revolucionario Institucional (PRI), si quería continuar con la alianza “Va por México” y o si continuaría adelante con la propuesta de la legisladora priista Yolanda de la Torre Valde, mediante la cual plantea ampliar de cinco a nueve años, hasta 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarlo, de por qué no puede continuar la coalición ‘Va por México’ ni en lo legislativo, mucho menos en lo electoral”, dijo Cortés Mendoza, durante una conferencia de prensa.

“La dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva ‘Ley Bartlett’, tenemos un mandato de millones de mexicanos”, agregó el líder nacional panista, desde el Senado de la República.

El 2 de septiembre del 2022, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó -a través de la legisladora Yolanda de la Torre Valdez- su contrapropuesta de reforma a la Guardia Nacional, mediante la cual plantea ampliar de cinco a nueve años, hasta 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Con ello, el plazo no se agotaría en marzo del 2024, sino hasta el 2028, pasando el actual sexenio. La Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro agendó para el 13 de septiembre del 2022, la revisión de la iniciativa que presentó la priista De la Torre Valdez, para ampliar la permanencia de las FF.AA. en las calles.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el PRI cambie de opinión respecto al tema de seguridad pública, a la par que cuestionó su alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), debido que sólo lo ha alejado de la gente y ha traicionado sus principios.

“¿Qué ha ganado el PRI con esa alianza? Bueno, ni el PAN, pero le ha ido un poco mejor. Pero lo peor es darle la espalda, traicionar todo un proceso histórico, político, la Revolución Mexicana es el proceso social más profundo que ha habido, de nuestro país”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente y además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y el militarismo porque no les queda, eso es hipocresía. Pienso que hace bien el PRI en rectificar. Es que desde [Carlos] Salinas [de Gortari] se empanizaron, o sea un partido surgido de la Revolución podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente [Plutarco Elías] Calles que une a todos los grupos revolucionarios y forma un partido en 1929 luego se transforma en el 38, [Partido Nacional Revolucionario] PNR, luego [Partido de la Revolución Mexicana] PRM, durante el Gobierno del presidente [Lázaro] Cárdenas [del Río]”, insistió López Obrador.

“Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo. Lo que está proponiendo el PRI, ¿qué sería? ¿24? sería el otro sexenio. Terminando el mío y el otro para que si en caso -de que no va a suceder y toco madera- pero para atrás [...] Lo que están planteando [en el PRI] que se evalúe y que se haga una encuesta, una consulta formal, eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular”, comentó el político tabasqueño.