Pemex presenta plan para lograr autosuficiencia energética; descartan ‘gasolinazo’

MÉXICO._ Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicano (Pemex), presentó, este martes, un decálogo para lograr la autosuficiencia energética de la empresa paraestatal, misma que según el funcionario federal, dejará de exportar crudo en 2023 para destinarlo todo al consumo interno.

El director general de la petrolera estatal aseguró que los precios de los combustibles se mantendrán por debajo de la inflación, no solo en el primer mes del 2022, sino en lo que resta del sexenio, gracias a los apoyos del Gobierno Federal en cuando a reducir la carga impositiva de la compañía paraestatal.

“Esto aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, ayuda a qué no haya incremento en el precio de los combustibles [...] Ayuda a que no haya incremento en el precio de los combustibles, con esto vamos a poder cumplir con que los precios no suban por arriba, en términos reales.”, dijo.

“Estos rumores de que va haber ‘gasolinazo’ en enero, no, porque afortunadamente contamos con apoyos del Gobierno Federal”, explicó Romero Oropeza, quien agregó que con la reducción de la carga impositiva de la empresa paraestatal se beneficia directamente a la población, porque no hay aumentos en los precios de la gasolina.

“Esta es una decisión sumamente inteligente, porque Pemex paga más tasas de interés que el Gobierno Federal. Hay una reducción sustancial para Pemex y para el país respecto al pago de intereses, permite que no haya aumentos a la gasolina por arriba de la inflación en lo que resta de administración”, reiteró el funcionario federal.

“Prácticamente el 100 por ciento del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de los combustibles”, anunció Romero Oropeza, quien presentó un informe especial sobre las 10 acciones que realiza la petrolera para cumplir con la “transformación energética” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario federal explicó que cuando empezó la Administración del político tabasqueño, en diciembre del 2018, se producían 1.71 millones de barriles diarios, una cifra que ahora está en 1.75 millones y que en 2024 promete elevar a 2 millones.

Romero Oropeza también exhibió que al llegar el Presidente López Obrador al Gobierno Federal, se procesaban 506 mil barriles y se exportaban 1.19 millones al día, una proporción que en 2021 ha cambiado a 714 mil barriles procesados y mil 019 millones de exportados.

“Ya para el 2023 y el 2024 prácticamente toda la producción de Pemex se va a procesar, se va a refinar”, aseguró el director general de la empresa paraestatal mexicana, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Romero Oropeza dio a conocer que la nueva estrategia de Pemex incluye la integración del proceso comercial en una sola área. reveló que el pasado 29 de noviembre se aprobó la creación de una empresa filial de la paraestatal, con el objetivo de fortalecer las actividades de comercialización.

Por otra parte, el funcionario federal informó que se han destinado 12 mil 789 millones de pesos para atender los riesgos críticos en Pemex de 2019 a 2021. Además, destacó que la siniestralidad ha logrado disminuir 40 por ciento con respecto a la Administración anterior.

Según Romero Oropeza, las acciones se concretarán a través de sustanciales reducciones en la carga impositiva y apoyos directos para el pago de las amortizaciones de la deuda de Pemex.

“Con este decálogo se marca el nuevo rumbo hacia el fortalecimiento del país en materia energética”, aseveró el director general de la paraestatal.