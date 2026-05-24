‘Persecución política’, acusa el PAN por citatorio de FGR a Maru Campos

El citatorio de la FGR a la Gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua provocó acusaciones de uso político de las instituciones —el PAN afirmó que Morena “persigue opositores” y el expresidente Felipe Calderón calificó al oficialismo de “cobardes e hipócritas”—, mientras que el gobierno federal y Morena aseguraron que se trata de un procedimiento legal.
Segob dijo que la Fiscalía “no tiene interés político” y la Pesidenta Claudia Sheinbaum señaló que son “procedimientos de las investigaciones”. Desde la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel sostuvo que la FGR actúa “con imparcialidad y conforme a la Constitución”.
Tras el citatorio entregado a la Gobernadora de Chihuahua, el PAN afirmó que éste confirma un uso político de las instituciones. Acusó que Morena emplea a la FGR para “perseguir opositores” y aseguró que jurídicamente “no existe absolutamente nada de qué preocuparse” respecto a Campos, al señalar que cualquier acción tendría que pasar por el Congreso estatal.
Por su parte, el expresidente Felipe Calderón reaccionó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde acusó al oficialismo de encubrir a los suyos y atacar a quienes combaten al crimen. Escribió que son “cobardes e hipócritas”, que las instituciones están “al servicio de la delincuencia” y expresó respaldo a Campos, a quien calificó como “gobernadora valiente”.
La Gobernadora también difundió un video en sus redes sociales, en el que afirmó que el citatorio está relacionado con “el asunto del narcolaboratorio” y acusó nuevamente a la FGR de proteger a criminales mientras “persigue a quienes tratamos de cumplir con nuestro deber”. Campos señaló que, tras las entrevistas que concedió en días recientes, “ya se decidieron” a enviarlo y sostuvo que la “persecución política” en su contra continúa.
La Secretaría de Gobernación (Segob fijó postura en un comunicado, en el que señaló que el envío de citatorios es un proceso ordinario dentro de las investigaciones de la FGR. Indicó que la Fiscalía es un órgano autónomo que actúa con fundamento en la ley y “no tiene interés político”.
En tanto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó su postura en un mensaje difundido en redes sociales, donde reconoció la actuación de la FGR y afirmó que las personas citadas acudirán como testigos. Señaló que las diligencias se realizan con apego al debido proceso y que no habrá privilegios para nadie.