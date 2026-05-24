‘Persecución política’, acusa el PAN por citatorio de FGR a Maru Campos

El citatorio de la FGR a la Gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua provocó acusaciones de uso político de las instituciones —el PAN afirmó que Morena “persigue opositores” y el expresidente Felipe Calderón calificó al oficialismo de “cobardes e hipócritas”—, mientras que el gobierno federal y Morena aseguraron que se trata de un procedimiento legal. Segob dijo que la Fiscalía “no tiene interés político” y la Pesidenta Claudia Sheinbaum señaló que son “procedimientos de las investigaciones”. Desde la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel sostuvo que la FGR actúa “con imparcialidad y conforme a la Constitución”.

Acusan PAN, Campos y Calderón persecución política

Tras el citatorio entregado a la Gobernadora de Chihuahua, el PAN afirmó que éste confirma un uso político de las instituciones. Acusó que Morena emplea a la FGR para “perseguir opositores” y aseguró que jurídicamente “no existe absolutamente nada de qué preocuparse” respecto a Campos, al señalar que cualquier acción tendría que pasar por el Congreso estatal. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón reaccionó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde acusó al oficialismo de encubrir a los suyos y atacar a quienes combaten al crimen. Escribió que son “cobardes e hipócritas”, que las instituciones están “al servicio de la delincuencia” y expresó respaldo a Campos, a quien calificó como “gobernadora valiente”. La Gobernadora también difundió un video en sus redes sociales, en el que afirmó que el citatorio está relacionado con “el asunto del narcolaboratorio” y acusó nuevamente a la FGR de proteger a criminales mientras “persigue a quienes tratamos de cumplir con nuestro deber”. Campos señaló que, tras las entrevistas que concedió en días recientes, “ya se decidieron” a enviarlo y sostuvo que la “persecución política” en su contra continúa.

Respaldan Segob y dirigencia de Morena procesos de la FGR