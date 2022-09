Pide AMLO presentar pruebas de supuesta relación del Gobierno con el narcotráfico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones que han realizado algunos columnistas y articulistas, quienes lo acusaron de estar creando un “narcoestado” o “Estado narco-militar”, a lo que respondió que si presentaban pruebas, renunciaba, pero si no lo hacían, debían disculparse con él.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió presentar pruebas sobre relaciones de su Gobierno con el narcotráfico, más allá de la fotografía donde da la mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a quien saludó el 29 marzo del 2020, durante su visita a la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa.

“Es como el intelectual, si él presenta una prueba que estoy armando un Estado narco-militar, si presenta una prueba, no el saludo a la mamá de Guzmán Loera, no. Eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho, respeto mucho a los adultos, le tengo respeto a toda la gente, no, no, no, pruebas, si él presenta pruebas, yo renuncio, pero si no presenta pruebas pues que ofrezca una disculpa”, indicó.

“Por eso es muy importante la autoridad moral, yo no puede gobernar México sin autoridad moral porque si no tiene no tiene autoridad política y cualquiera lo ningunea, tanto de México como del extranjero [...] Es la decadencia, aquí está también, es parte de esa decadencia, pero esto es deshonestidad intelectual, vulgaridad de pensamiento”, declaró el político tabasqueño.