El Diputado Moisés Ignacio Mier Velasco anunció que convocará a un “parlamento abierto anticipado”, para discutir con especialistas el tema de la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del voto popular y directo, para posteriormente presentar, en el mes de agosto del presente año, la solicitud de una consulta popular en la materia.

El político indicó que entre los invitados estarían el sinaloense Diego Valadés Ríos, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); José Ramón Cossío Díaz, también ex Ministro y Roberto Madrazo Pintado.

“Vamos a proponerle a todos los que lo han expresado, al fiscal en tiempos de Carlos Salinas, el maestro Diego Valadés, que ha expresado a priori, sin tener conocimiento, sin profundizar, sin el rigor que le corresponde a un maestro emérito como él. Segundo, también al litigante Cossío, ex ministro (sic) de la Corte; también leí al filósofo de Villahermosa, don Roberto Madrazo, si no anda en algún maratón, que pueda venir con nosotros”, dijo Mier Velasco.

Durante una conferencia de prensa, el político poblano precisó que el parlamento abierto se desarrollaría durante el actual receso legislativo y hacia finales de agosto de 2023 se presentaría ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la solicitud de consulta popular para que la gente decida si los ministros de la SCJN deben ser electos por voto popular.

“Ello, después de que vengan a darnos su opinión y las visiones que se tienen sobre la participación en un proceso de democracia directa del pueblo de México”, dijo el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, quien negó que la propuesta de elegir por voto popular a los ministros de la SCJN, fuera una venganza por la resolución con que invalidaron y declararon inconstitucional el llamado “Plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No es venganza, al contrario, yo diría que quedarse silenciado en un País democrático después de lo que hicieron, yo me sentiría mal, no me iría a dormir con la conciencia tranquila como legislador y como coordinador de la mayoría y como representante, presidente de este poder, que otro poder, sin irse al fondo, violente los procedimientos que le competen exclusivamente”, puntualizó Mier Velasco.

Asimismo, el coordinador de los diputados federales de Morena presentó una propuesta de pregunta que sería usada en una consulta popular para la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¿Merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el [artículo] 96 constitucional, para la designación de ministros?”, dijo Mier Velasco, al presentar su propuesta.

Afirmó que dependiendo de la respuesta, en caso de ser vinculatoria, si luego habría una reforma constitucional en el Congreso de la Unión.

“Todo lo que tiene que ver posterior a eso responderá a la respuesta vinculatoria que hagan o no los mexicanos y las mexicanas”, señaló.

“Hemos nosotros reflexionado sobre la necesidad de que el pueblo de México haga uso de su derecho de poder decidir y tomar una decisión categórica de ‘sí o no’, sobre la necesidad de modificar el procedimiento para la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros de la Corte”, justificó Mier Velasco.

ATAQUES DE AMLO A LA SCJN, AFECTAN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, ALERTAN

La International Bar Association (IBA) -la organización de abogados más grande del mundo- emitió a petición de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), una declaración donde expresó su inquietud y preocupación por las declaraciones “injuriosas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mismas que, según dijo, violentan la independencia judicial y hacen notoria esta situación a nivel internacional.

La agrupación internacional de abogados señaló que las reformas impulsadas por el político tabasqueño, mismas que han sido detenidas por la mayoría de los ministros del Pleno de la SCJN, “parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el Ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales”.

Por ello, la IBA manifestó su inquietud por la interferencia del titular del Poder Ejecutivo Federal de México, con la independencia judicial, “tras la profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad” de la SCJN.

La IBA recordó que el 18 de abril de 2023, la SCJN determinó que la reforma promovida por el presidente López Obrador, de transferir el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), era inconstitucional.

“En un comentario sobre la decisión judicial pronunciado al día siguiente, el presidente López Obrador atacó a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho [de los 11] jueces [ministros] que habían derogado la legislación actuaron ‘de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto’, indicó la organización.

“Estas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas del presidente de México sobre la integridad del Poder Judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte del País”, añadió la International Bar Association, que también puso como ejemplo diversos comentarios del presidente contra el PJF realizados el 23 y 24 de marzo del 2023, en sus conferencias de prensa matutinas, donde los calificó de “gánsteres”, tras la suspensión otorgada contra el llamado “plan B” electoral.

“En este contexto, las declaraciones injuriosas del presidente López Obrador contra la Suprema Corte adquieren una mayor importancia. Estos comentarios debilitan la confianza pública en el Poder Judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional”, enfatizó la IAB, en su pronunciamiento.