Asimismo, López Obrador consideró que a los ciudadanos no les importa el origen o la lengua del candidato, sino que actúe con honestidad.

“¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el Gobierno para saquear y mantener en abandono a la mayoría de los mexicanos?. ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo”, señaló el Presidente.

“Y a ver, no, no, no, si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos. Si no si hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud, con honestidad, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita.

“Gobernantes honestos íntegros, no falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares que tienen como Dios el dinero, que tienen que vivir rodeados de lujos, de privilegios. Entonces eso es lo que está en cuestión [...] Pero vamos a esperarnos, hay que tenerle confianza a la gente”, insistió.