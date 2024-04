Por primera vez en la historia del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizará un debate entre partidos políticos dentro de las instalaciones de una prisión, en el contexto del proceso electoral que se lleva a cabo este 2024.

La Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates del IECM acordó realizar este histórico encuentro en las instalaciones del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El debate se realizará el próximo viernes 3 de mayo a las 10:00 horas. El tema a discutir será “agenda de cuidados en el entorno familiar de las personas en prisión preventiva”.

Quienes estarán en el debate serán representantes de las tres plataformas políticas que participan en las elecciones de la Ciudad de México: las alianzas Morena-PT-PVEM y PAN-PRI-PRD, y el partido Movimiento Ciudadano.

La duración del debate, que será moderado por la periodista Luisa Cantú Ríos, dependerá de la asistencia de los tres representantes de las plataformas políticas. Hasta el día de hoy el IECM tiene la confirmación de que todos asistirán.

Aunque en un principio se discutió la posibilidad de que este encuentro se realizara en el Reclusorio Norte, la comisión de debates acordó que se lleve a cabo en el penal varonil de Santa Martha por el espacio y las condiciones de seguridad que ofrece.

“Las personas en prisión preventiva pueden votar, pero hay que hacer un voto informado, ese es un derecho de la ciudadanía y que la información les llegue a prisión no es fácil”, comentó Carolina del Ángel Cruz, consejera y presidenta de la comisión provisional de debates del organismo electoral.

El debate en la cárcel de Santa Martha se realizará tres días antes de que empiece el periodo de voto anticipado de las personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, quienes están en una cárcel pero todavía no han recibido una sentencia por el delito del que se les acusa.

En 2024, más de 30 mil personas en prisión preventiva podrán votar en las elecciones presidenciales, mientras en la Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo también podrán votar en las elecciones locales porque los congresos de esos estados reformaron sus leyes.

“Es simbólico en el reconocimiento de los derechos de estas personas como parte de una sociedad, que si no votan es por una condición de prisión preventiva, no porque no tengan derecho”, destacó la consejera del Ángel Cruz sobre este tema.