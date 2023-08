“La elección de 2024 no será un mero trámite, sí hay opción en la oposición y ese liderazgo recae en @XochitlGalvez, por tal motivo, el #PRD resolvió respaldar tu proyecto para la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico”, se lee en una publicación realizada en la cuenta de Twitter del Partido de la Revolución Democrática.

En respuesta, Xóchitl Gálvez se refirió a la historia del PRD y sus valores.

“La democracia de México no puede entenderse sin la lucha histórica y política del @PRDMexico. Vamos por un gobierno de coalición que trabaje por nuestro país, con los valores en los que coincidimos. ¡Estamos juntos y unidos! ¡Gracias por su respaldo!”, respondió Gálvez Ruiz, en la misma red social.

El líder nacional del PRD manifestó que para las próximas elecciones hay una oposición real.

“La conjunción entre tu frescura, tus propuestas, tu arrojo y valentía, la unidad de tres partidos políticos y la sociedad civil, ha despertado, alimentado y potenciado, la esperanza de reorientar, para bien, el rumbo del país. Y ha ido quedando claro, en estas últimas semanas, que sí hay oposición real, que ya hay competencia, que la elección del 2024 no será un mero trámite, para esperar a ver cómo la ‘corcholata’ preferida del gran elector del Palacio Nacional, sea ungida como la heredera del poder”, indicó Jesús Zambrano Grijalva en la conferencia de prensa.

“De ninguna manera, sí hay opción, sí hay liderazgo nacional para contender y establecer un nuevo rumbo para México. Y ese liderazgo recae en la persona de Xóchitl Gálvez. En ti mi querida Xóchitl. Por ello mismo, obedeciendo a convicciones y al llamado de liderazgos y militantes del perredismo, de todo el país, hemos tomado la resolución, anoche ya cerca de la medianoche, en la Dirección Nacional Ejecutiva, y hoy nos hemos dado cita aquí, la crema y nata, la densidad política de nuestro partido, el PRD, para decirte, que vamos contigo, para que encabeces la construcción del Frente Amplio por México”, insistió el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática.

“Porque nos identificamos tú y nosotros, los perredistas, en banderas socialdemócratas y libertarias que compartimos. Sí hay tiro con Xóchitl para el 2024, sumemos a todas las fuerzas y liderazgos del país, que compartan estos propósitos con lo que aquí, y Xóchilt particularmente, ha venido enarbolando”, finalizó Zambrano Grijalva, mientras los presentes gritaban reiteradamente la arenga: “¡Xóchitl al Frente y el PRD presente”.

“Pues yo agradezco, aquí al PRD, que esta mañana se sumen a un proyecto, donde les puedo dar mi palabra, se van a sentir orgullosos de una servidora. Yo, al día de hoy, no tengo militancia partidista, entonces yo no puedo concebir al país y la democracia en México, si no pensamos en el momento histórico, de lo que ha sido la lucha social y política del Partido de la Revolución Democrática”, indicó Gálvez Ruiz.

“Reconozco al PRD, a su dirigencia y a sus miembros, por tomar esta decisión, que no ha sido fácil. Porque sabemos que en este Frente hay ideologías, que en principio pueden ser divergentes. Afortunadamente las diferencias fortalecen la unidad y la pluralidad del proyecto”, abundó la legisladora hidalguense.

“Sabemos que en la política es indispensable establecer prioridades, y hoy la prioridad es rescatar a México. Retomar el rumbo del desarrollo, la seguridad, la salud, la educación y la economía de México. Tengan la certeza de que vamos a buscar un modelo económico, que tenga una amplia visión social”, enfatizó la senadora panista.