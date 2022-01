Presentará AMLO informe sobre asesinato de periodistas ocurridos esta semana

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo jueves informará respecto a los móviles de los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa Arenas y Alfonso Margarito Esquivel Martínez, ocurridos en Veracruz y Tijuana, Baja California, este mes, respectivamente.

Sin embargo, el mandatario nacional consideró este martes como incorrectas las críticas que se hacen respecto a que desde la conferencia de prensa matutina aumenten los riesgos para el gremio periodístico.

“Es especulación, yo diría que es incorrecta, no tiene nada qué ver”, respondió, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal, a la pregunta expresa de una reportera de IMER Noticias.

El político tabasqueño adelantó que al analizar caso por caso, “no hay ninguna relación y pasado mañana que se informe sobre seguridad se va a informar sobre estos casos, sobre los móviles de estos asesinatos”.

“Ahora, al contrario, hay dos cosas distintas: una es que no se persigue a nadie desde el estado como era antes, y lo otro que nos hace diferentes, es que no se permite la impunidad, pero pasado mañana vamos a hablar de ese tema”, reiteró el mandatario nacional.

López Obrador insistió en que sus adversarios aprovechan todo para atacar, pero “en realidad, en el fondo, no es que sinceramente se preocupen por la vida de los seres humanos [...] Siempre tratan de sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos”, indicó.

No obstante, el Presidente reconoció que sí hay diferencias políticas, ideológicas, “pero en ese terreno tenemos que dirimir nuestras diferencias, no con el dolor, no con la desdicha de otras personas, no actuar como zopilotes, para decirlo con toda claridad”.