Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), también podrían haber realizado un pacto en la Ciudad de México, para repartirse candidaturas y cargos, como lo hicieron en Coahuila.

“[En Coahuila] repartiéndose un botín político, repartiéndose el estado, ahora imagínense ustedes qué habrán firmado para la Ciudad de México. ¿Se imaginan? Se han de estar repartiendo, bueno, oficinas recaudadoras, fiscalías ¿A poco queremos eso para nuestra ciudad? ¿A poco queremos eso para el país?”, dijo durante un mitin llevado a cabo en la Plaza Independencia, de la alcaldía Magdalena Contreras.

“Ernestina Godoy [Ramos] recientemente no pudo ser titular en el cargo [de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México], por tres votos en el Congreso [de la capital de la República], y que necesitaba. Para ratificarse le pidieron liberar a delincuentes, que ya no persiguiera al ‘Cártel Inmobiliario’, que ya no abriera carpetas de investigación por la corrupción. ¿Y saben qué dijo Ernestina Godoy? Los principios están por encima del negocio, de la negociación, de la corruptelas”, aseguró.

Sheinbaum Pardo afirmó que el acuerdo del PRIAN para repartir cargos y candidaturas en Coahuila era un escándalo.

A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, la precandidata presidencial citó el acuerdo que dio a conocer Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el cual calificó de “impresionante”.

“Imagínense, se reparten direcciones de escuelas públicas, no es por perfiles, no es bajo el esfuerzo de cada maestro o maestra, sino cuota política. Lo que más me dio risa fue, no risa porque es una tragedia, las oficinas recaudadoras. ¿Para qué quieren una oficina recaudadora? Eso sí es un escándalo”, insistió Sheinbaum.

La precandidata presidencial expresó que era increíble que hicieran público el documento de compromisos, porque no se cumplieron los acuerdos. Agregó que en el “Movimiento” de la denominada “Cuarta Transformación” siempre iban a responder al pueblo de México y al interés supremo de la nación. “Siempre hemos luchado contra la corrupción, del uso de recursos públicos malhabidos en campaña políticas y esta no va a ser la excepción”, aseveró.

Antes, el 11 de enero de 2024, Xóchitl Gálvez Ruiz se deslindó de Cortés Mendoza y los arreglos que hizo en Coahuila.

“Es inaceptable el contenido del convenio, yo jamás aceptaría algo de lo que ahí dice. Las notarías se asignan por examen de oposición [...] cuando fui senadora luché para que el mejor evaluado fuera comisionado en el [Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] INAI. Esa ha sido mi lucha, combatir la corrupción”, dijo Gálvez Ruiz, durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula.

“No tengo nada que ver con lo que ahí pasó. Es inaceptable el contenido. No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para alguien. Yo estoy aquí como precandidata porque 1 millón de personas firmaron, yo no era la candidata de los partidos políticos. Me atreví a desafiar al sistema”, apuntó.

“Quiero decir que me apena que pasen estas cosas, conmigo van a dejar de pasar. Morena va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer esos acuerdos, pero los que me conocen saben que es falso. No he firmado ningún tipo de acuerdo. Los partidos no me han pedido nada a cambio, no se me ha condicionado a algún tipo de cartera. Sí me encabroné con lo que pasó”, enfatizó.

El mismo día, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador agradeció a Cortés Mendoza, por revelar el pacto “mafioso” del PAN con el Partido Revolucionario Institucional en Coahuila. Asimismo, criticó que dicho acuerdo solo evidencia el reparto del “botín”. En respuesta, el dirigente nacional panista acusó a AMLO de ser “el único mafioso”.

“Señor presidente, el único mafioso aquí es usted. La política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos, en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. A diferencia de usted, que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en @AccionNacional sí podemos transparentar nuestros acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento”, señaló Cortés Mendoza, en su cuenta de X.

“Lo que no se debe hacer y es el quehacer diario del gobierno de @lopezobrador_, son acuerdos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado que nos está llevando a los niveles de Ecuador, un gobierno opaco que oculta la corrupción como el caso de [Seguridad Alimentaria Mexicana] Selgamex, que minimiza el tráfico de influencias como lo hacen sus hijos con contratos millonarios para sus amigos y niega cínicamente que la liquidación de [la Agencia de Noticias del Estado Mexicano] Notimex sirvió para financiar a su precandidata”, agregó.